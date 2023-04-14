وقع زلزال قوي بلغت شدته سبع درجات في البحر شمال جزيرة جاوا الإندونيسية، كما أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء.

واستبعدت الوكالة الاندونيسية للجيولوجيا حدوث سونامي بعد الزلزال الذي وقع على عمق 594 كيلومترا.

وحدد مركز الزلزال على بعد أكثر من 96 كيلومترا عن توبان و157 كيلومترا عن سورابايا المدينة الثانية من حيث عدد السكان في إندونيسيا.

وشعر جزء كبير من سكان جزيرة جاوا حتى جزيرة بالي بالهزة الأرضية.

وقال صحافي من وكالة فرانس برس في المكان إنه «في سورابايا شعر السكان بالزلزال قليلا واهتزت المصابيح»، موضحا أن الهزة استمرت «لحظة».

وأضاف أن «عددا من رواد المطاعم أصيبوا بالذعر واندفعوا إلى الخارج».