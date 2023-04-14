أعلن بيت الزكاة الكويتي أنه سيستقبل زكاة الفطر العينية في ثمانية مواقع من مواقعه المنتشرة في البلاد خلال الفترة من 25 إلى 29 رمضان.

وقال مدير عام بيت الزكاة بالإنابة د.ماجد العازمي في تصريح صحافي إنه سيتم استقبال زكاة الفطر العينية في الفترة المسائية من الساعة 8 ونصف مساء حتى 11 مساء.

وأكد العازمي أن المراكز الإيرادية الجاهزة لاستقبال زكاة الفطر ستكون في مركز عبدالله السالم ومركز الخالدية ومركز مشرف ومركز الروضة ومركز القرين ومركز العارضية ومركز فهد الأحمد ومخزن السالمية التابع للبيت.

وذكر أن المقدار الواجب إخراجه في زكاة الفطر هو صاع نبوي من الأرز ونحوه، مما يعتبر قوتا يتقوت به، موضحا أن الصاع كما افتت به الهيئة الشرعية في بيت الزكاة «مكيال يتسع لما يعادل 2.5 كيلوغرام من الأرز تقريبا».

وأشار العازمي إلى أن الهيئة الشرعية في بيت الزكاة أفتت بجواز إخراج زكاة الفطر نقدا بمقدار قيمة الفطرة العينية وتقدر في العام الحالي بمبلغ دينار كويتي واحد عن كل فرد.

وبين أنه يمكن دفع زكاة الفطر النقدية عن طريق زيارة المراكز الإيرادية المنتشرة في مناطق البلاد بالقرب من الجمعيات التعاونية أو في مجمع الأڤنيوز ومجمع 360 ومطار الكويت الدولي (مبنى الركاب تي 4) أو عن طريق التبرع خلال موقع بيت الزكاة الالكتروني وتطبيق بيت الزكاة على الهواتف الذكية.

وأوضح أنه يمكن التبرع من خلال المواقع الإلكترونية لبيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد وبنك وربة وبنك بوبيان والتطبيقات لمستخدمي الهواتف الذكية لهذه البنوك، مضيفا أنه يمكن التبرع أيضا عبر أجهزة السحب الآلي في كل من بيت التمويل وبنك بوبيان أو من خلال زيارة البنوك أو تحويل المبالغ عن طريق شبكة الانترنت.

وأضاف أن المتبرع يستطيع دفع زكاته من خلال الخدمة الهاتفية لبيت التمويل الكويتي على الرقم 1803333 وكذلك من خلال تطبيق سهل وتطبيق Og money.

وقال إنه يمكن التبرع أيضا من خلال جهاز جمع التبرعات في المسجد الكبير، مشيرا إلى أنه يمكن للمتبرع اختيار وسيلة الدفع سواء عن طريق التحصيل النقدي أو الـ (كي نت).