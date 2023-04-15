أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م. مي البغلي قرارا وزاريا رقم 58 لسنة 2023م بإشهار مبرة كاف الخيرية جاء فيه:

مادة 1

تشهر مبرة كاف الخيرية لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الاساسي في الجريدة الرسمية.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وجاء ملخص النظام الأساسي لمبرة كاف الخيرية الذي قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل مبرة باسم مبرة كاف الخيرية ومقرها دولة الكويت، وذلك بهدف تقديم اعمال البر والنفع العام وتقديم المساعدات الخيرية للمحتاجين بعد دراسة حالتهم لتوفر لهم سبل الحياة الكريمة من دفع الايجارات المتأخرة وسداد جزء من الدين او الدين كله للمعسر والمتعثر عن السداد وتقديم خدمات خيرية للمحتاجين لبنائهم وتطويرهم وتنمية الكفاءات البشرية للرقي بهم، وللمبرة القيام بأي نشاط آخر من اعمال او النظام العام او ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها، وذلك طبقا لما يقرره مجلس الادارة وبعد موافقة الوزارة وبشرط الا يتعارض ذلك مع اغراض المبرة، على ان تمارس تلك الاهداف بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة:

والمؤسسون هم:

1 - نبيل خالد محمد جعفر.

2 - محمد نبيل خالد جعفر.

3 - مبارك نبيل خالد جعفر.

4 - مريم نبيل خالد جعفر.

5 - اسيل يوسف عبدالله العوضي.

6 - بدرية نبيل خالد جعفر.

7 - جمال مصطفى محمد الانصاري.

8 - محمد خالد سليمان بوحيمد.

9 - عبدالعزيز باسم عيسى اللوغاني

10 - محمد خالد عبدالرحمن المنيفي.

ويدير شؤون المبرة مجلس ادارة مكون من 5 اعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الاول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الاولى فتبدأ من تاريخ اشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.