

القاهرة ـ ناهد إمام



قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية مختار توفيق، إنه اعتبارا من غد يبدأ تطبيق المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وذلك وفقا لقرار الإلزام رقم (168) لسنة 2023.



وطالب توفيق ـ في بيان اليوم الجمعة ـ ممولي المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني بسرعة الانضمام للمنظومة.



كما طالب الممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) بضرورة تسجيل كافة أجهزة نقاط البيع الخاصة بهم على منصة نقاط البيع، حتى يتم الانتهاء من تفعيل أجهزتهم في أسرع وقت ممكن، وذلك من خلال الرابط التالي: https://pos.eta.gov.eg.



وأكد توفيق حرص المصلحة على تقديم الدعم الفني اللازم للممولين للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني، من خلال عقد ورش عمل لتقديم الدعم الفني لممولي المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وذلك للتعريف بالمنظومة وشرح كيفية التكامل معها والإجابة على كافة استفساراتهم عن المنظومة.



‏ولفت إلى أن تنظيم المصلحة لهذه الورش بهدف المساعدة في التطبيق الصحيح للمنظومة، وتقديم المعلومات الخاصة بضوابط وأحكام إصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية على النحو الواجب قانونا، وتقديم الدعم الفني اللازم للممولين لإصدار إيصالات ضريبية إلكترونيا على بيئة التشغيل الفعلي بدءا من تاريخ الإلزام بالمنظومة في 15 أبريل الجاري.



وأشار إلى إمكانية قيام الممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني الاطلاع على الڤيديوهات التي قامت المصلحة بتوفيرها على الموقع الإلكتروني للمصلحة، من خلال الرابط الخاص بدليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني



https://eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services



وأضاف أنه يمكن التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395، كما يمكن إرسال الاستفسارات على الإيميل التالي [email protected]