بيروت ـ أحمد منصور



رحبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، بالبيان السعودي ـ السوري المشترك الصادر في ختام لقاء وزيري خارجية البلدين في جدة قبل ايام. وثمنت في بيان، «رغبة المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية في العمل على تهيئة الظروف المناسبة والمساعدة لتحقيق عودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين الى وطنهم»، معلنة استعدادها التعاون من أجل إنهاء معاناة النازحين في لبنان.



وقالت: «كذلك يدعم لبنان ويشجع المساعي والجهود العربية الحميدة كافة، للوصول الى حل عربي للازمة السورية، في إطار حل سياسي يحفظ وحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقرارها، ويدعم بسط سلطة الدولة على كافة ترابها، بما يحقق آمال وطموحات الشعب السوري بالرخاء والأمان».