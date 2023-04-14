أنعشت حوالات السوريين الواردة من الخارج الى ذويهم، حركة الأسواق نوعا ما مع اقتراب عيد الفطر، بعد الركود جراء ارتفاع الأسعار ونسب التضخم وتراجع القدرة الشرائية لأغلبية السكان.



في محافظة حلب على سبيل المثال، شهدت أسواق المدينة مؤخرا تحسنا في الطلب على السلع والمواد المختلفة لمناسبة العيد بعد ضخ أموال جديدة لا بأس بها في شرايينها، غذتها الحوالات الخارجية لأبناء المدينة من أبنائهم وأقاربهم المقيمين خارج البلاد.



ويلاحظ الحلبيون تنامي حركة التسوق في الأسواق الرئيسة بالمدينة، بما فيها الأسواق الشعبية ما قبل الإفطار وما بعده، حتى إن بعض الأسواق استجابت للطلب المتزايد على بضائعها بافتتاح محالها التجارية حتى فترة السحور التي تشهد إقبالا من المتسوقين الذين يفضلون الخروج إليها في غير أوقات الازدحام المعتادة.



وقدر أصحاب محال للألبسة ومستلزمات العيد نسبة الزيادة في مبيعاتهم خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بـ 30% مقارنة بالأيام السابقة التي شهدت ركودا واضحا في عمليات الشراء بسبب نضوب مدخرات المتسوقين وعدم توافر المال الكافي لديهم بفعل نفقات شهر رمضان كأهم مناسبة شرائية تستنزف مقدراتهم المالية.



وعزا هؤلاء إقدام المتسوقين على الشراء بالتزامن مع ارتفاع نسبة الحوالات الخارجية الواردة إليهم كتبرعات أو صدقات فطر أو مساهمات مالية دورية، متوقعين زيادة عدد الحوالات بشكل واضح خلال الأيام المتبقية من شهر الصوم وقبيل عيد الفطر.