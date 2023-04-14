أعلنت أنقرة رفضها سحب قواتها من شمال سورية طالما بقيت الميليشيات الكردية المسلحة، وهو ما يشير الى أن العقبات أمام التقارب مع سورية مازالت قائمة، حيث تشترط حكومة دمشق إنهاء التواجد التركي في تلك المناطق للبدء اعادة العلاقات الى طبيعتها.



وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن أنقرة لن تقبل أي شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مباشرة مع حكومة دمشق، بما في ذلك انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية.



وفي تصريحات نقلتها وكالة الاناضول خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني، أوضح تشاووش أوغلو أن «الاتصالات مع النظام السوري ممكنة في المستقبل، لكن مازال هناك الكثير من العمل، ولن نقبل أي شروط مسبقة، ولن نقبل شرط انسحاب قواتنا من سورية للمفاوضات»، مضيفا أن هذا الانسحاب يعني «عودة التهديدات ضد تركيا».



وقال الوزير التركي إن بلاده لن تقبل الانسحاب سورية في ظل استمرار سيطرة قوات تنظيم «حزب العمال الكردستاني» بي كي كي/ووحدات حماية الشعب الكردية ي بي جي الإرهابيين على أراضي شمال شرقي سورية.



وأوضح أنه «وفقا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في وقت سابق، كان من المفترض أن تقضي دمشق على جميع التهديدات الحدودية ضد تركيا، لكن ما زلنا نراها»، مشيرا إلى أن النظام السوري «لا سلطان له على أراضيه».



وحاول تشاووش اوغلو طمأنة حكومة دمشق قائلا إنه «لن يأتي أي ضرر لسورية من تركيا، ونريد ضمان العودة الآمنة للاجئين السوريين، ليس فقط في المناطق الآمنة التي نسيطر عليها، ولكن في مناطق سيطرة النظام أيضا».



وبشأن الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية تركيا وسورية وروسيا وإيران الذي تم تأجيله عدة مرات، أشار تشاووش أوغلو إلى أننا «نحتاج إلى الانخراط والعمل مع النظام، كان هناك اجتماع على مستوى نواب الوزراء ووزيري الدفاع وأجهزة المخابرات، ونعتقد أن الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية قد يعقد بداية مايو المقبل، وعندما يتم تحديد موعد الاجتماع سنحضر».



وعن العملية السياسية، قال الوزير التركي إن «احتمال قيام النظام بخطوة فيما يتعلق بالعملية السياسية سيكون أقل بكثير، فهو لا يفضل الحل السياسي، بل الحل العسكري. يرى الجميع أن الأمر لن يكون بهذه السهولة، ولكن بعد كل شيء، قامت المعارضة السورية بتعزيز قوتها وتدريبها».



ووفق وزير الخارجية التركي فإنه «من الضروري إحياء عملية التفاوض وفق قرار مجلس الأمن 2254 والعمل على إيجاد حل، ولا توجد احتمالات أخرى، بما في ذلك مسار أستانا الذي يشارك فيه النظام السوري والمعارضة»، مشددا على أن «هناك خطوات يجب على النظام السوري أن يتخذها حتى تؤتي العملية السياسية نتائجها، بما في ذلك مبادرة خطوة مقابل خطوة».



وأكد وزير الخارجية التركي أنه «نحن بحاجة إلى العمل معا على خريطة طريق في سورية، بما في ذلك دول أخرى خليجية وعربية ومصر والاتحاد الأوروبي».