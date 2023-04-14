وجهت محكمة أميركية لائحة اتهام إلى عنصر في الحرس الوطني يبلغ 21 عاما على خلفية تسريب مجموعة من الوثائق الاستخبارية السرية التي هددت بتقويض علاقات اميركا مع عدد من حلفائها.



ويأتي مثول جاك تيشيرا أمام المحكمة الفيدرالية في بوسطن غداة توقيفه الخميس بعد تحقيق استمر أسبوعا في واحدة من أكبر قضايا تسريب الوثائق منذ أن سرب إدوارد سنودن وثائق تابعة لوكالة الأمن القومي عام 2013.



ووجهت إليه أثناء جلسة الاستماع القصيرة في بوسطن تهم من بينها «تخزين ونقل معلومات متعلقة بالدفاع الوطني من دون تصريح» و«سحب وتخزين وثائق أو مواد سرية من دون تصريح».



وكشفت الوثائق المسربة عن وجود مخاوف أميركية بشأن نقاط ضعف لدى الجيش الأوكراني، ولمحت إلى أن الولايات المتحدة تتجسس على دول حليفة لها، من بينها إسرائيل وكوريا الجنوبية.



ومثّل تيشيرا أمام قاض في محكمة ماساتشوستس الفيدرالية في بوسطن. ولم يطلب منه الإدلاء بأي أقوال، وتقرر توقيفه في انتظار جلسة الاستماع المقررة الأربعاء المقبل.



ويشتبه في أنه نشر الوثائق اعتبارا من مطلع مارس في مجموعة دردشة خاصة على منصة التواصل الاجتماعي «ديسكورد».



وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن جاك تيشيرا كان مدير مجموعة الدردشة المسماة «ثاغ شايكر سانترل» وأنه نشر الوثائق تحت الاسم المستعار «أو جي».



وشارك المتهم في البداية مع المجموعة مقاطع من الوثائق السرية، لكنه بدأ لاحقا في نشر صور للوثائق طالبا من بقية أعضاء المجموعة عدم مشاركتها، وفق صحيفة «واشنطن بوست».



لكن ظهرت بعض الوثائق على مواقع أخرى من بينها «تويتر» و«4 تشان» و«تليغرام».



ولم يعلن المحققون بعد عن استنتاجاتهم بشأن الدافع وراء تسريب تيشيرا الوثائق.



والتحق الشاب بالقوات الجوية للحرس الوطني في سبتمبر 2019 وكان متخصصا في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وأثار التسريب تساؤلات حول سبب وصول عنصر في رتبة متدنية (رتبته تعادل رتبة جندي أول) إلى مثل هذه الأسرار التي قد تكون ضارة.

ووصفه عدد من أصدقائه في مقابلات أجرتها معهم صحيفة «واشنطن بوست» بأنه كاثوليكي متدين وليبرتاري مهتم بالأسلحة.



كما ذكرت الصحيفة أنه يتحدر من عائلة لها تقاليد عسكرية، فقد قضى والده 34 عاما في نفس الوحدة العسكرية التي عمل فيها ابنه بينما عملت والدته في منظمات غير ربحية تدعم العسكريين السابقين.



تم بث توقيف جاك تيشيرا في منزله في بلدة نورث دايتون بجنوب ماساتشوستس على الهواء مباشرة على شبكات التلفزيون الأميركية الخميس.



وأظهرت لقطات صورت من الجو المشتبه به يرتدي سروالا قصيرا أحمر وقميصا ويضع يديه خلف رأسه، ويتراجع ببطء نحو أفراد إنفاذ القانون المسلحين ببنادق الذين أوقفوه.



من جهته، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إنه أمر «بمراجعة الوصول إلى المعلومات الاستخبارية وإجراءات المحاسبة والمراقبة داخل الوزارة لتعزيز جهودنا لمنع حدوث هذا النوع من الحوادث مرة أخرى».