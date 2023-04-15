كشف مركز العجيري العلمي أن غرة شهر شوال لسنة 1444 هجرية ستكون حسب معيار العجيري العام يوم 21 أبريل الجاري.

وأوضح المركز في بيان، انه ووفقا للمعيار، فإن أول أيام العيد ستصادف يوم الجمعة، نظرا لأن هلاله فلكيا سيولد الساعة 7 والدقيقة 14 من يوم الخميس وسيمكث لمدة 24 دقيقة مساء ذات اليوم، مبينا أن هذه الشروط لاتنطبق على معيار العجيري الخاص في رؤية الهلال.

وبهذه المناسبة تقدم المركز من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الامين الشيخ مشعل الأحمد، وعموم أهل الكويت بالتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد.