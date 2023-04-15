سمع دوي انفجارات واطلاق نار في مناطق مختلفة من العاصمة السودانية الخرطوم، في وقت تشهد البلاد خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع المسلحة.

وقال شهود إن "مواجهات " ودوي انفجارات واطلاق نيران سمع بالقرب من قاعدة تتمركز فبها قوات الدعم السريع في جنوب الخرطوم.

وسُمِع اطلاق نار بالقرب من مطار الخرطوم وفي شمال العاصمة السودانية.

وذكرت قناة العربية أن أعمدة الدخان تصاعدت من داخل قاعدة مروي الجوية وسط اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في القاعدة.

ومن جانبها ذكرت قوات الدعم السريع السودانية، أن قوات الجيش دخلت قاعدة تابعة لها في جنوب الخرطوم وأطلقت نيران أسلحة ثقيلة وخفيفة، واصفة تصرفات الجيش بأنها "اعتداء غاشم".

وأهابت بالشعب السوداني وبالرأي العام الدولي والإقليمي إدانة "هذا المسلك الجبان"، مشيرة إلى أنها تواصلت مع وسطاء دوليين ومحليين وأطلعتهم على الأمر.

وتحدثت وكالة رويترز عن وجود إطلاق نار كثيف في محيط مقر الجيش السوداني ومقر سكن قائدي الجيش وقوات الدعم السريع.

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