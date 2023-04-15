نظم معهد دسمان للسكري، والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، مؤخراً حملة توعوية في المركز العلمي، حيث تواجدت العيادة المتنقلة الخاصة بالمعهد في مقر المركز لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية للعاملين والمتواجدين في المركز.

وبهذه المناسبة، أفاد طارق عبدالله العريان، مدير العلاقات العامة والاعلام في معهد دسمان للسكري، بأن المعهد شارك من خلال العيادة المتنقلة المجهزة طبياً لإجراء الفحوصات الطبية الأساسية والوقائية مثل فحص السكر والضغط والعلامات الحيوية بالإضافة للعديد غيرها، وذلك إيماناً من المعهد بضرورة إجراء الفحص المبكر والتوعية بمرض السكري للاسهام بالوقاية من هذا المرض ومضاعفاته، والذي يشكل عبئاً كبيراً، كما قدم الفريق الطبي المختص المشارك استشارات طبية مختلفة عن السكري ومضاعفاته، وأجاب عن استفسارات طرحت حول النواحي الصحية المتفرقة. بالإضافة لما تقدم، تم توزيع مطويات وكتيبات حول مواضيع حيوية تثقيفية كالطبق الصحي والصيام المتقطع وكيفية الوقاية من السكري وجرعات الأنسولين والعديد غيرها على الحضور.

وأضاف العريان أن المعهد لا يألو جهدا في نشر الوعي بين جميع شرائح المجتمع، منوها لأهمية الدور الذي يقوم به المعهد من خلال هذه الحملات التوعوية.