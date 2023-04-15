أعلنت قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو الحليف السابق لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وخضمه الحالي، السيطرة على القصر الجمهوري في الخرطوم.

وقالت هذه القوات المسلحة في بيان، إنها تمكنت من "السيطرة الكاملة على القصر الجمهوري ومطار الخرطوم ومطاري مروي والأبيص وعدد من المواقع بالولايات" الأخرى.

كانت قالت قوات الدعم السريع السودانية في وقت سابق من اليوم، إنها سيطرت على مطار الخرطوم الدولي بالعاصمة وقاعدة مروي العسكرية بشمال البلاد.

جاء البيان بعد أن أفاد شهود بإطلاق نار كثيف في أجزاء مختلفة من البلاد. وقالت قوات الدعم السريع في بيان سابق إن هذا الأمر وقع نتيجة هجوم شنه الجيش.

وقالت قوات الدعم السريع إنها لا تستهدف المواطنين ودعتهم للوقوف إلى جانبها.