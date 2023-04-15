في إطار تواصل ميكنة خدمات الوزارة، وتسهيلا على المواطنين الكرام، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند عن إتاحة تسجيل طلب لتحديد موعد مع الأطباء الزائرين «أونلاين».

وأشار د.السند إلى أن تقديم طلب التسجيل متاح حاليا عبر الموقع الرسمي للوزارة، أو عبر تطبيق كويت صحة «كويت صحة Q8»، عبر استكمال البيانات الخاصة بالمريض، على أن يرفق ذلك بالتقارير الطبية الخاصة بالحالة، والتي يتحدد بناء عليها مدى قبول الطلب بتوافقه مع مجال وتخصص الطبيب الزائر، وفق ما يقرره الفريق التنسيقي الخاص بهذا الشأن.

واشار د.السند إلى أنه يتم إرسال رسالة نصية عبر الهاتف فور استكمال التسجيل، فيما يتم لاحقا إبلاغ المراجع عبر رسالة نصية أخرى عند قبول الطلب، بموعد التوجه إلى المستشفى المعني للقيام بالتحضيرات والفحوصات اللازمة قبل الموعد المقرر مع الطبيب الزائر، لتحقيق الاستفادة المثلى من وقت الزائر في خدمة المرضى.

وأكد أن التحول الرقمي في الوزارة واستكمال ميكنة الخدمات الصحية بإشراف مباشر وتوجيه من وزير الصحة د.أحمد العوضي، وجاءت هذه الخدمة بمتابعة وكيل الشؤون الفنية في الوزارة د.عبدالرحمن المطيري، والوكيل المساعد للصحة الرقمية أحمد غريب، تسهيلا على المرضى الكرام، كحق والتزام وأساس راسخ لمنهجية عمل الوزارة.