قالت الخطوط الجوية السعودية إن إحدى طائراتها تعرضت «لحادث» في مطار العاصمة السودانية الخرطوم قبل مغادرتها المقررة إلى الرياض اليوم.

وأعلنت الشركة، في بيان، تعليق رحلاتها من وإلى السودان حتى إشعار آخر.

كما أعلنت شركة مصر للطيران وقف رحلاتها الجوية من وإلى مطار الخرطوم بالسودان مؤقتا، وذلك اعتبارا من اليوم ولمدة 72 ساعة.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن ذلك يأتي لوجود اضطرابات في الأوضاع الأمنية بدولة السودان الشقيق، ويستمر وقف الرحلات لحين موافاتنا بمستجدات الأوضاع في السودان.

وأضاف البيان أن «مصر للطيران» تناشد عملاءها الكرام ضرورة مراجعة حجوزاتهم من وإلى مطار الخرطوم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر.