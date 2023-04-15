يبدو أن الأوضاع السياسية في السودان تتجه للمجهول، حيث أكد الجيش السوداني سيطرة قواته «بشكل تام» على مقرات الرئاسة والقيادة العامة وسط الخرطوم، وعلى جميع القواعد العسكرية والمطارات في البلاد، مشددا على أن «ضباط القوات المسلحة المنتدبين لميليشيا الدعم السريع يعلنون انحيازهم لقيادة الجيش وجاهزيتهم لتحقيق النصر بأي تكلفة»، وذلك بعد إعلان «الدعم السريع» سيطرتها على مواقع استراتيجية في البلاد بما فيها المطار والقصر الرئاسي ومقر قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان والقاعدة العسكرية في مدينة مروي، مبررة ذلك بتعرضها لما وصفته بـ «عمل جبان واعتداء غاشم» من قبل قوات الجيش قرب مقرها جنوبي الخرطوم.



بدورها، اعتبرت المخابرات العامة السودانية في بيان، أن قوات الدعم السريع باتت قوة متمردة.



من جهته، قال قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إن ما حدث في البلاد يؤكد أنه يجب منع تكوين أي قوات خارج رحم القوات المسلحة.



وأضاف البرهان في تصريحات لقناة «الجزيرة» الفضائية، ان قوات الدعم السريع هي التي هاجمت مقرات الجيش، مؤكدا أنه «لا أحد يريد الحرب لكن ما حدث يجب أن يكون عبرة وعظة للناس».



في المقابل، قال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بـ«حميدتي» في تصريحات مماثلة لقناة «الجزيرة»، إن قواته اضطرت للدخول في مواجهة مع الجيش، متهما إياه بمحاولة تنفيذ انقلاب ومؤامرة لأنصار الرئيس المخلوع عمر البشير.



وأضاف: «البرهان أجبرنا على القتال، والمعركة ستحسم خلال الأيام المقبلة»، مستدركا بأنه لن يتم وقف القتال قبل تسليم الجيش لجميع المقرات.



هذا، وأثار التصعيد والاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان قلقا عربيا ودوليا واسعا، حيث أعربت المملكة العربية السعودية عن قلقها البالغ جراء التصعيد والاشتباكات في السودان، ودعت جميع الأطراف إلى تغليب لغة الحوار.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن قلق المملكة البالغ جراء حالة التصعيد والاشتباكات العسكرية بين قوات الجيش والدعم السريع في جمهورية السودان.



ودعت المملكة المكون العسكري وجميع القيادات السياسية في السودان، إلى تغليب لغة الحوار وضبط النفس والحكمة، وتوحيد الصف بما يسهم في استكمال ما تم إحرازه من توافق ومن ذلك الاتفاق الإطاري الهادف إلى التوصل لإعلان سياسي يتحقق بموجبه الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.



بدورها، دعت دولة الإمارات جميع أطراف النزاع في السودان، إلى التهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد والعمل على إنهاء هذه الأزمة بالحوار.



وقالت سفارة دولة الإمارات في الخرطوم بحسب وكالة الأنباء الاماراتية «وام»، إنها تتابع بقلق بالغ الأحداث الجارية في السودان الشقيق، وتؤكد على موقف دولة الإمارات الثابت المتمثل في ضرورة خفض التصعيد والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية، وضرورة دعم الجهود الرامية إلى دعم العملية السياسية وتحقيق التوافق الوطني نحو تشكيل الحكومة.



كما أكدت جمهورية مصر العربية، أنها تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان عقب الاشتباكات الدائرة هناك، وطالبت في بيان أصدرته الخارجية المصرية امس كل الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس حماية لأرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، وإعلاء للمصالح العليا للوطن.



من جهته، دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل امس جميع القوى في السودان إلى وقف العنف فورا.



وكتب على تويتر أن جميع موظفي الاتحاد الأوروبي بالسودان في أمان.