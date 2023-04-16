العنزي: «الأوقاف» حريصة على توفير كل الإمكانيات في المسجد الكبير لنجاح الموسم الرمضاني في أجواء روحانية وإيمانية مريحة



أسامة أبو السعود



أحيت مختلف مساجد الكويت ليلة 23 رمضان في أجواء إيمانية متميزة، حيث توافدت أعداد كبيرة من المصلين على مختلف مساجد البلاد، وبخاصة مسجد الدولة الكبير ومسجد بلال بن رباح وغيرها من المراكز الرمضانية إحياء لتلك الليلة المباركة والتماسا بليلة القدر.



وأكد الوكيل المساعد للشؤون الثقافية في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية طراد العنزي حرص الوزارة على توفير كل الامكانيات في المسجد الكبير لنجاح الموسم الرمضاني في أجواء روحانية وإيمانية مريحة للمصلين.



وأشاد العنزي في تصريح صحافي في ختام ليلة 23 من رمضان في مسجد الدولة الكبير بتعاون كل الجهات المشاركة في نجاح التنظيم لهذا الموسم.



وشهد مسجد الدولة الكبير حضورا حاشدا من المصلين فاق 8700 مصل، حيث أمّ المصلين في الركعات الأربع الأولى القارئ فهد المطيري، بينما أمهم في الركعات الأربع الأخيرة والوتر والدعاء القارئ بدر العلي، وألقى الخاطرة الإيمانية د.بدر الحجرف عن الخشوع لله.



وشهد ⁧‫مسجد بلال بن رباح⁩، إقبالا كثيفا من جموع غفيرة من المصلين والمصليات لأداء صلاة التهجد ليلة الـ 23 من رمضان 1444هـ وكانت الأربع ركعات الاولى بإمامة القارئ قتيبة الزويد والأربع ركعات الاخيرة بإمامة القارئ د.محمد زايد العتيبي.



وفي مسجد الغانم والخرافي، توافدت جموع غفيرة من المصلين لأداء صلاة القيام في تلك الليلة المباركة ليلة 23 من رمضان، وفي مسجد ضاحية جابر العلي شهد الصلاة حضور كثيف وغير مسبوق من المصلين، وأم المصلين الشيخ أحمد النعمان، وألقى الخاطرة الإيمانية د.أحمد تركي المطيري.