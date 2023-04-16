قالت القيادة المركزية الأميركية التي تشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط، إن 23 جنديا أميركيا في سورية أصيبوا بصدمات دماغية خلال هجومين في مارس نفذهما مسلحون مدعومون من إيران.



وقالت في بيان «رصدنا 11 حالة جديدة لصدمات دماغية خفيفة من هجمات 23 و24 مارس في شرق سورية... 23 من أولئك الذين أصيبوا تم تشخيص حالاتهم على أنها صدمات دماغية خفيفة. تواصل فرقنا الطبية فحص وتقييم جنودنا لرصد أي مؤشرات على الإصابة بهذه الصدمات».



وأصيب 25 جنديا أمريكيا جراء ضربات وضربات مضادة في سورية، والتي أسفرت أيضا عن مقتل متعاقد أميركي وإصابة آخر.



وأشارت تقديرات وزارة الدفاع الأميركية (پنتاغون)، إلى مقتل ثمانية مسلحين خلال ضربات جوية أميركية انتقامية على منشأتين مرتبطتين بإيران في سورية.



وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تشخيص إصابة جنود أميركيين في المنطقة بصدمات دماغية جراء الهجمات، ففي 2020 تم تشخيص أكثر من 100 جندي أميركي بإصابات دماغية ناجمة عن هجوم صاروخي شنته إيران على قاعدة في العراق.