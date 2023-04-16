الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أوقعت قرعة النسخة الـ 17 لبطولة الكأس الذهبية لكرة القدم، والتي ينظمها اتحاد كرة القدم في أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف)، منتخب قطر في المجموعة الثانية برفقة منتخبات المكسيك وهايتي وهندوراس، وذلك بعد سحب القرعة في ستاد SOFI بولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث تأتي مشاركة «العنابي» للمرة الثانية بعد مشاركته الأولى في نسخة 2021.



وستقام البطولة للمرة الأولى في سينسيناتي وسانت لويس وسان دييغو في أميركا، حيث يستضيف 15 ملعبا فعاليات البطولة التي ستقام خلال الفترة بين 24 يونيو و16 يوليو المقبلين، بمشاركة 16 منتخبا.



الى ذلك، أشعل الغرافة الصراع على صدارة الدوري القطري بعد أن حقق فوزا غاليا على الدحيل بنتيجة 2-0 ضمن الجولة الـ 19، رافعا رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الدحيل عند 42 نقطة في المركز الثاني ولديه مباراة مؤجلة وبفارق نقطة عن العربي المتصدر الذي حقق فوزا غاليا على الأهلي 4-3 في افتتاح الجولة، كما انتهى لقاء السيلية والريان بالتعادل 2-2 ليرفع السيلية رصيده إلى 10 نقاط ظل بها في المركز الثاني عشر والأخير بينما ارتفع رصيد الريان إلى 17 نقطة.



يذكر أن الجولة الـ 19 افتتحت بفوز كاسح للوكرة على الشمال 5-1، وبهذا الفوز رفع الوكرة رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس، وتجمد رصيد الشمال عند 17نقطة.