

القاهرة ـ ناهد إمام



أعلن د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن انتهاء فرز مستندات المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين 3» لمنخفضي ومتوسطي الدخل.



وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن «سكن كل المصريين 3» شمل وحدات سكنية جاهزة كاملة التشطيب للتسليم الفوري، وأخرى للتسليم خلال 18 شهرا، موضحا أن هذا الطرح كان قد شهد إقبالا كبيرا من المواطنين، وهو ما دفع الوزارة إلى مد فترة التسجيل مرتين متتاليتين.



من جانبها، أشارت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه سيتم إرسال رسائل نصية لكل المواطنين الحاجزين الذين تم فرز طلباتهم، اليوم 16 الجاري، ممن قاموا بسداد مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية وقاموا بتسجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق، تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة من جانب المواطنين سواء المنطبق عليهم الشروط أو غير المنطبق عليهم الشروط.



وأضافت أنه سيتم فتح باب تقديم طلبات التظلم للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، يوم الأربعاء الموافق 26 الجاري كفرصة ثانية لاستيفاء المستندات المطلوبة وغير المكتملة لتعديل موقفهم من غير منطبق إلى منطبق، بجانب عدم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق الشروط عليهم وقت التقديم، والخاصة بعدم انطباق شرط الدخل (الدخل المتجاوز للحد الأقصى والأقل من الحد الأدنى)، وكذا عدم انطباق شرط السن المعلن عنه سابقا بكراسات الشروط، مع إمكانية قبول التظلمات دون ذلك بشرط استيفاء المستندات أو البيانات غير المكتملة، أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حالة عدم استيفاء التوقيعات.



وأوضحت أن عملية الفرز تهدف إلى تحديد المنطبق/ غير المنطبق عليهم الشروط وفقا للضوابط المعلن عنها سابقا، والتأكد من استيفاء كل المستندات المطلوبة بكراسة الشروط، مشيرة إلى أن عدد العملاء الذين انطبقت عليهم الشروط بلغ 104154 عميلا، وعدد العملاء الذين لم تنطبق عليهم الشروط بلغ 62354 عميلا، وبلغ عدد المدن التي يزيد بها عدد الوحدات المتاحة عن عدد المتقدمين 42 مدينة، كما بلغ عدد المدن التي يزيد بها عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة 28 مدينة.



وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه بالمراجعة المبدئية لموقف الطلبات المسجلة على مشروعات إعلان «سكن كل المصريين3» للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري، يتضح وجود 42 مدينة تزيد بها عدد الوحدات السكنية المتاحة عن أعداد العملاء المتقدمين، وهذه المدن هي: محافظة أسوان ـ إدفو ـ فطيرة كوم أمبو، محافظة أسيوط ـ ديروط ـ ساحل سليم ـ أبنوب ـ أبوتيج ـ الفتح ـ منفلوط ـ منقباد ـ البدارى، محافظة الإسماعيلية ـ القنطرة شرق ـ التل الكبير العهدة، محافظة الأقصر ـ أرمنت (الريانية) ـ أرمنت (أبو قليعي) ـ إسنا ـ إسنا الدير ـ القرنة (القديمة) ـ القرنة (الضبعية) ـ الطود، محافظة المنوفية السادات مركز السادات (الأخماس) ـ مركز السادات (الخطاطبة) ـ مركز السادات (الصوامع) ـ مركز السادات (بديل الدير)، محافظة الفيوم ـ دمشقين ـ شدموة ـ هوارة، محافظة المنيا ـ مركز المنيا المطاهرة ـ سمالوط، محافظة بني سويف ـ الواسطي، محافظة سوهاج ـ أخميم الجديدة، محافظة شمال سيناء ـ العريش، محافظة قنا ـ أبو تشت (أبو شوشة) ـ الحلفايا ـ بنجع حمادي ـ قوص (العقب) ـ قوص (خزام) ـ قوص (العليقات) ـ قوص(حجازة) ـ الوقف ـ مدينة غرب قنا، محافظة مطروح ـ الحمام ـ سيوة، محافظة البحيرة ـ وادي النطرون، مع العلم أنه تم البدء في إرسال ملفات العملاء المتقدمين للحصول عليها إلى شركات الاستعلام.