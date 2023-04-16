أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م. مي البغلي قرارا وزاريا رقم (48) لسنة 2023 بإشهار الجمعية الكويتية لإدارة الأزمات والطوارئ، جاء فيه:



مادة 1: تشهر الجمعية الكويتية لإدارة الازمات والطوارئ لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الاساسي في الجريدة الرسمية.



مادة 2: يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم بتنفيذ ما ورد به.



وجاء في ملخص النظام الأساسي للجمعية أنه تم بوزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل الجمعية الكويتية لإدارة الازمات والطوارئ ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية إلى:



- نشر ثقافة ادارة الازمات والطوارئ وتوعية افراد المجتمع بأهمية درء المخاطر والتعامل معها باستخدام المهارات العلمية والتكنولوجية وتوضيح أهميتها في انقاذ حياة البشر.



- تعزيز الوعي المجتمعي حول قواعد الوقاية من مخاطر التغيرات الطبيعية والمصطنعية وطرق التعامل معها قبل واثناء وما بعد وقوعها، تطبيق مهارات التعامل مع الازمات وحالات الطوارئ وكيفية تنفيذ خطط التصرف الآمن وتنفيذ اجراءات الوقاية والتدخل السريع والتعافي من وقع تلك الازمات.



- عقد ومتابعة ورش العمل والمشاركة في المؤتمرات وحلقات النقاش والمحاضرات والندوات وتبادل الخبرات مع مؤسسات والجمعيات والهيئات ذات الصلة داخل الكويت وخارجها في مجال ادارة الازمات والتعامل في حالات الطوارئ.



- متابعة وإعداد ونشر البحوث والدراسات في مجال ادارة الازمات والطوارئ والتقارير الدورية التي تتناول الازمات والكوارث وسبل التغلب عليها وكيفية الاستفادة منها وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة وتوجيهها الى الجهات المعنية للاستفادة مننها.



- إتاحة الفرصة لتبادل الافكار والاحتكاك بالخبرات والتجارب المحلية والقومية والدولية عن طريق شبكة المعلومات الالكتروني.



والأعضاء المؤسسون للجمعية هم:



1 - د. فوزي سلمان علي الخواري



2 - وجدان علي عبدالله العقاب



3 - عبدالله شايم ثاني الرشيدي



4 - رائد علي سيد هاشم



5 - خالد دليل محمد العازمي



6 - عهود مبارك مطلق السعيد



7 - عبدالعزيز محمد حميد الرشيدي.



8 - سلمان محمد حميد الرشيدي



9 - جابر محمد عبدالله حاجيه



10 - فواز خزيم علي الخزيم



11 - اسامة سالم خالد علي



12 - محمد جاسم محمد الشطي



13 - عبدالله يوسف سلمان الخواري



14 - فهد عبدالله مبارك العجمي



15 - فؤاد حيدر سعود الحسن



16 - عبدالرزاق محمد شمس الدين الكندري



17 - كريمة فهد عبدالكريم المعراج



18 - مهدي محمد عبدالله حاجيه



19 - ناصر مثلي مشعان الرشيدي



20 - سعد ابراهيم محمدالعلي



21 - فيصل مناور لزام الرشيدي



22 - عبدالله علي حسين سند



23 - سالم حفيظ شافي العجمي



24 - مشعل منصور علي العازمي



25 - رضا حمود ذرف الرشيدي



26 - خالد مناور لزام الرشيدي



27 - أحمد محمد سعد الربيعان



28 - صلاح فهد زيد السمحان



29 - عبدالله نجيب محمد عبدالوهاب



30 - عالية امين عبدالله الصبيعي



31 - علي هاشم ابو الحسن الهاشمي



32 - امينة حسين عبدالعزيز الشطي



33 - محمد عوض ناصر العنزي



34 - تركي حمود ذرف الرشيدي



35 - امل عبدالله احمد عبدالله



36 - سحر عبدالحميد عبد النبي الموسى



37 - خالد عبداللطيف محمد السرحان



38 - فاطمة علي سلمان الخواري



39 - ناصر نايف ثاني الرشيدي



40 - ناصر طالب عبدالله الكندري



41 - محمد خضر عباس حسين



42 - عبدالعزيز سعود اطميش الجويسري



43 - حمد جاسم ابراهيم الفواز



44 - احمد سليمان هديبان الرشيدي



45 - انور يعقوب يوسف العلي



46 - ايلاف خليل ابراهيم الصالح



47 - هبة عبدالله محمد الصقر



48 - محمد مسلم عبدالله الرشيدي



49 - محمد جاسم محمد سلمان



50 - علي يوسف علي الخواري



51 - عادل خالد عبدالله السمحان



52 - حامد يوسف راشد المسيليم



53- احمد علي سلمان الخواري



54- هدى عبدالله حمد العنزي



55 - وافيه محمد صالح العقاب



56 - عبدالرضا حسن سلمان الرامزي



57 - د. محمد داود سليمان الأحمد



58 - هيثم عيدان كاظم القلاف



59 - ايمن علي محمد بوجباره



60 - معالي علي عبدالله العقاب



61 - جاسم محمد حسن الرامزي



62 - يوسف عبدالله محمد الانصاري



63 - مساعد عبدالله عبدالسيد الفيلكاوي



64 - يوسف عبدالعزيز يوسف الكوس



65 - عبدالامير مال الله علي الجزاف



66 - عبدالله علي عبدالله العقاب



67 - يعقوب علي يعقوب البكر



68 - ياسمين محمد حسن الرامزي



69 - ابراهيم عبداللطيف مندني محمد



70 - خالد سمير سالم الكعبي



71 - احمد عبدالرزاق ابراهيم السلمان



72 - ناصر بدر عيد البحيري



73 - اسامة مشاري محمد الخشوم



ويدير شؤون الجمعية مجلس ادارة مكون من 9 اعضاء ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من شهر يناير وتنتهي آخر شهر ديسمبر من كل عام، وتتكون الجمعية العمومية من الاعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة اشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بشرط ان يكون مسددين لالتزاماتهم السنوية.