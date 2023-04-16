كرمت الأكاديمية الملكية العسكرية البريطانية (ساندهيرست) بحضور الملك تشالز الثالث ملك المملكة المتحدة من ضباط الجيش الكويتي الدارسين وحصولهما على «درع السيف الدولي» و«ميدالية قائد الكلية».



وسلم الملك تشالز (الدرع) المسجلة باسم الكويت إلى الطالب الشيخ جابر سعد العذبي الصباح في حين منحت (الميدالية) للطالب الشيخ عبدالله خالد العبدالله الصباح، وذلك في حفل التخرج الذي تزامن والاحتفال بمرور 200 عام على إنشاء الأكاديمية العريقة.



وقال وكيل وزارة الدفاع الشيخ عبدالله المشعل في تصريح لتلفزيون الكويت و«كونا» إن الاحتفالية ذات طابع خاص إذ تتزامن مع الذكرى الـ200 على إنشاء الأكاديمية وأول حضور للملك تشالز الثالث في حفل تخرج للطلبة.



وأعرب الشيخ عبدالله المشعل عن اعتزازه وافتخاره بهذه المناسبة، إذ يعد الطالب عبدالله خالد العبدالله الصباح أول كويتي يحصل على ميدالية قائد الكلية كأفضل طالب من حيث الأداء.



من جهته، أعرب سفيرنا لدى المملكة المتحدة بدر العوضي في تصريح مماثل عن سعادته بحضور حفل التخرج وحصول الطالبين على «الدرع» و«الميدالية» و«هو إنجاز نفخر به».



من جهته، أهدى الطالب عبدالله الصباح التكريم الذي حصل عليه إلى القيادتين السياسية والعسكرية في البلاد، متقدما بالشكر إلى جميع العاملين في الملحقية العسكرية الكويتية بالعاصمة لندن لما قدموه من نصح وتواصل دائم مع الطلبة العسكريين، مؤكدا حرصه على رفع اسم الكويت في المحافل الدولية.



وأعرب الطالب جابر سعد العذبي الصباح في تصريح مماثل عن سعادته الكبيرة بحصوله على درع السيف الدولي، مهديا التكريم إلى القيادتين السياسية والعسكرية في البلاد.



وتمنح وزارة الدفاع درع السيف الدولي لأفضل طالب عسكري في مجال الدراسات العسكرية من الخريجين بكل دفعة من الطلبة الدوليين، تخليدا لذكرى الراحل الشيخ علي صباح السالم وزير الداخلية الكويتي الأسبق.