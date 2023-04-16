أسامة أبوالسعود



أقامت سفارة جمهورية مصر العربية بالكويت (فعالية تكريم براعم القرآن الكريم رمضان 2023)، والتي تعد الفعالية الأولى التي تقيمها السفارة لتكريم أطفال القرآن الكريم من أبناء الجالية المصرية، بالتعاون مع مكتبة الكويت الوطنية، والمكتب الثقافي المصري، ود.داليا البيلي منسق الفعالية.



وقدم السفير شلتوت التهاني والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب الكويت الشقيقة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، كما قدم الشكر إلى مسؤولي مكتبة الكويت الوطنية، ود.داليا البيلي منسقة الفعالية على تعاونهم المثمر.



وأضاف السفير شلتوت في كلمته التي ألقاها في الحفل «يسرني أن ألتقي بكم في هذه الفعالية المفعمة بالخير والبركات في شهر رمضان المعظم والتي تتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، لذا أود بهذه المناسبة أن أتقدم بأصدق التهاني وأطيب تمنياتي القلبية إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، والى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما، والى الشعب الكويتي الشقيق، داعيا المولى عز وجل أن يجعله عيدا مباركا عامرا بالخير واليمن والبركات، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.



وقال السفير المصري: إنه لمن دواعي سروري أن أرى هذا العدد من البراعم الواعدة الحافظة لكتاب الله، فما أجمل أن يكون لدى النشء عرى وثيقة بالقرآن الكريم، يرتلونه ويتدبرون في معانيه الجليلة وفي قصص الرسل والأنبياء، وفي معجزات القرآن التي لا تعد ولا تحصى، قال الله سبحانه وتعالى (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وليتذكر أولو الألباب) صدق الله العظيم.



وتابع: إنني على يقين أن براعم اليوم وهم شباب وشابات المستقبل، سيحرصون أثناء تنشئة أبنائهم على غرس القيم والمبادئ السليمة، وعلى نقل الشغف بحفظ القرآن الكريم، ويقول عز وجل (بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم).



وتوجه شلتوت إلى الآباء والأمهات بالقول «لا يمكن أن ننسى دوركم البارز والمشجع لأبنائكم على حفظ كتاب الله، وإيمانكم بعظيم الأثر الذي سيتركه في قلوبهم وعقولهم».



وختم السفير المصري كلمته بالقول «أتوجه بخالص الشكر والعرفان للقائمين على فعالية اليوم، وفي مقدمتهم مكتبة الكويت الوطنية ود.داليا البيلي منسقة الفعالية، والشكر موصول الى زميلتي ندى عادل مسؤولة القسم السياسي والمشرفة على الأنشطة الثقافية بالسفارة المصرية، والأستاذ سعيد عبد الرسول ممثل المكتب الثقافي المصري، مع خالص تمنياتي للجميع بدوام النجاح والتوفيق.



من جانبها، أكدت السفيرة القنصل العام د.هبة زكي في كلمتها أن الله سبحانه وتعالى حكم بأن كتاب الله محفوظ الى يوم القيامة وان هؤلاء البراعم من حفظة كتاب الله هم احد اسباب حفظ القرآن بحفظه وتعلمه وتدبر آياته والعمل بما جاء به.



وهنأت السفيرة د.هبة زكي البراعم والشباب والفتيات على حفظ كتاب الله وهذا التكريم المستحق.



هذا، وقام السفير أسامة شلتوت والسفيرة د.هبة زكي بتكريم مدير مكتبة الكويت الوطنية د. سلطان الديحاني ود. داليا البيلي وعدد من الحضور.



كما تم منح الأطفال حفظة كتاب الله شهادات تقدير وميداليات ووشاحا خاصا بالمسابقة.