

أسامة دياب



تقدم عميد السلك الديبلوماسي سفير طاجيكستان لدى البلاد د. زبيد الله زبيدوف بأحر التهاني لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وعموم الشعب الكويتي بمناسبة العشر الأواخر للشهر الكريم وقرب حلول عيد الفطر المبارك



وهنأ زبيدوف في تصريح صحافي على هامش الغبقة الرمضانية التي أقامها على شرف رؤساء البعثات الديبلوماسية الحكومة الكويتية لنيلها الثقة السامية، مشيرا إلى أن العلاقات الكويتية مع بلده جيدة جدا فضلا عن علاقات الكويت المتميزة مع الدول الشقيقة والصديقة.



وأوضح ان الكويت تلعب دورا محوريا وأساسيا في المنطقة، لافتا إلى التسهيلات التي تقدمها وزارة الخارجية وعلى رأسها وزير الخارجية الشيخ سالم العبد الله ونائبه السفير منصور العتيبي لرؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدين لدى البلاد تلعب دورا كبيرا في تذليل جميع الصعاب لأداء مهامهم، معربا في الوقت ذاته عن اعتزازه بمشاركة مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح جوهر حيات في هذه المناسبة التي وصفها بالمناسبة السعيدة.



وعن المناسبة، قال ان إقامة مثل هذه التجمعات الرمضانية أصبحت عادة يحرص على إقامتها في شهر رمضان من كل عام، وتعد تجمعا ديبلوماسيا دون النظر الى معتقدات المشاركين فيها، وهذا يدل على التسامح الديني في الكويت، مشيرا إلى أن مثل هذه المناسبات الاجتماعية فرصة للديبلوماسيين للتعرف على عادات الكويت الرمضانية خصوصا الجدد منهم.



وعن زيارته مع وفد من الأمم المتحدة وعدد من السفراء إلى قصر نايف وتناول الإفطار هناك، قال إن قصر نايف أضحى صرحا ثقافيا كويتيا مهما جدا، وذلك من خلال عرض التراث الكويتي القديم وإبراز العادات الكويتية الأصيلة ما قبل اكتشاف النفط.



وأثنى على التعاون الذي وصفه بالممتاز للقائمين على القصر، مشيرا إلى أن المعروضات التراثية لاقت إعجاب الوفد الزائر.



وأشار إلى ان التعاون الثقافي يقرب بين الشعوب ويساعد على الاطلاع على التراث الثقافي الكويتي الأصيل.