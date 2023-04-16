جموع غفيرة أحيت ليلة 24 رمضان بمسجد بلال بن رباح.. والمسجد وقاعاته الملحقة فاضت بهم وتم تجهيز الساحات الخارجية

أسامة أبو السعود

أدت جموع كبيرة من المصلين صلاة القيام لليلة 24 رمضان بمسجد الدولة الكبير والمراكز الرمضانية ومختلف مساجد البلاد في أجواء إيمانية وروحانية متميزة.



ففي مسجد الدولة الكبير، حيث شهد الصلاة آلاف المصلين من الرجال والنساء والأطفال وأمَّهم في الركعات الأربع الأولى القارئ خالد السعيدي الذي قرأ سورة الكهف.



وفي الركعات الأربع الأخيرة والوتر أمّ جموع المصلين القارئ مشاري العفاسي الذي قرأ سورة مريم وتبعها بصلاة الوتر والدعاء، حيث دعا بالصحة والعافية لصاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين، وأن يحفظهما الله ويحفظ الكويت وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وأن يعيد المسجد الأقصى الى رحاب المسلمين من اليهود الغاصبين وأن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات.



مسجد بلال.. فاضت القاعات



وفي مسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق، أدت جموع غفيرة صلاة التهجد في ليلة 24 رمضان، حيث امتلأ المسجد وقاعاته الملحقة، وتم تجهيز الساحات الخارجية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصلين، ورغم كثافة الحضور أدى التنظيم الجيد الى سلاسة في الحركة. وأمّ المتهجدين تلك الليلة المباركة في الركعات الأربع الأولى د.محمد شمس الدين، والركعات الأربع الاخيرة والوتر والدعاء القارئ ياسر الفيلكاوي.



وأدى جموع المصلين ليلة 24 رمضان في المركز الرمضاني بمسجد الراشد بالعديلية، التابع لمساجد محافظة العاصمة، حيث تقدم لإمامة المصلين في الركعات الأربع الأخيرة والوتر الشيخ عمر الرحال.



مركز دعيج الصباح



وفي مركز دعيج الصباح التابع لمساجد محافظة الأحمدي، أدت جموع المصلين صلاة التراويح ليلة 24 رمضان، حيث أمّهم القارئان د.بدر الظفيري ‏وأحمد اللهو.



وفي مركز الزبن التابع لمساجد محافظة مبارك الكبير، أمّ المصلين القارئ بدر العلي، فيما أمّ المصلين في مركز المزيني التابع لمساجد محافظة حولي ‏القارئ مصطفى دياب.



«أبومسلم الخولاني»



وشهدت جموع كبيرة صلاة القيام ‏في مركز أبومسلم الخولاني من ‏مساجد محافظة الجهراء، حيث أمّ المصلين ‏القارئ عمر عبدالله سلطان، كما شهدت صلاة القيام في مركز الزبن الرمضاني التابع لإدارة مساجد الفروانية لليلة 24 من رمضان جموع كبيرة أيضا، حيث أم المصلين القارئ محمد الشحات بدري.





«الأوقاف»: «استبيان» لقياس رضا المصلين بالمراكز الرمضانية



دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة في قطاع المساجد، جمهور المصلين للمشاركة في استبيان «قياس رضا المصلين بمساجد المراكز الرمضانية بشأن الخدمات المقدمة 1444هـ -2023م» وذلك من خلال الباركود.





إشهار إسلام 2 من الجاليات في مسجد الغانم والخرافي



شهد مسجد الغانم والخرافي بمنطقة الصليبخات حضورا حاشدا لصلاة القيام في ليلة 24 رمضان من جموع المصلين، كما شهد إشهار إسلام عدد 2 من الجاليات، وقام بتلقين الشهادة لهم د.نايف العجمي.



فتح الساحات بمسجد بلال



جموع كبيرة شهدت صلاة القيام في مسجد بلال بن رباح، حيث فاض المسجد وقاعاته الداخلية بالمصلين، وتم فتح الساحات الخارجية.















