آلاء خليفة



أعلنت رابطة طلبة الطب وطب الأسنان الكويتية في الجامعة الأردنية عن تزكيتها للطالب عبدالهادي الراجحي رئيسا لها للعام 2024/2023، حيث كان يشغل الراجحي سابقا منصب رئيس لجنتها الإعلامية.



وفي تصريح صحافي، أوضح رئيس رابطة طلبة الطب وطب الأسنان الكويتية في الجامعة الأردنية عبدالهادي الراجحي ان الرابطة تأسست منذ عام 2014 بغرض تطوعي من طلاب كويتيين هدفها خدمة الطلبة الكويتيين وتعزيز مصالحهم الأكاديمية والاجتماعية والثقافية.



وقال الراجحي: تسعى الرابطة إلى تقديم المساعدة والدعم للطلبة في جميع المجالات الأكاديمية والاجتماعية، بما في ذلك توفير المشورة الأكاديمية ونقل الأخبار الجامعية، وتنظيم الفعاليات الاجتماعية والثقافية والرياضية.



وأكد الراجحي أن الرابطة ستظل دوما الممثل الشرعي للطلبة وستسعى دوما نحو تحقيق مكتسباتهم الطلابية، مؤكدا أن أبواب الرابطة مفتوحة دوما أمام الطلبة.