نظم بنك الكويت الدولي «KIB» مبادرة «توزيع إفطار صائم طوال الشهر الفضيل»، كجزء من برنامج المسؤولية الاجتماعية لهذا العام خلال شهر رمضان المبارك. وتم تنظيم هذه المبادرة بمساعدة ومشاركة متطوعين من KIB، وذلك تماشيا مع التزام البنك بدوره الإنساني الفاعل والمستمر في دعم المجتمع.



وقال عبدالله الخميس من إدارة التسويق ووحدة الاتصال المؤسسي في KIB: نجدد مبادرتنا هذا العام من خلال توزيع وجبات إفطار صائم يوميا خلال الشهر الفضيل. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام KIB بتقديم الوجبات للجميع، خاصة الأسر المتعففة والأشخاص الذين يعيشون بعيدا عن أحبائهم وعائلاتهم، وذلك إيمانا من البنك بأهمية نشر السعادة ورسم البسمة على وجوههم. كما تؤكد هذه المبادرة التزام البنك بالمسؤولية الاجتماعية وسعيه الدائم إلى ترك بصمة وتأثير إيجابي بين كافة أفراد المجتمع، من خلال تنظيم مبادرات تجسد فضائل شهر الخير».



وأشاد الخميس بجهود المجموعات التطوعية المميزة لنشر قيم العمل الجماعي والتطوعي، والمساهمة في تعزيز وتقوية مفهوم العطاء. كما شكر العاملين في البنك الكويتي للطعام لما يبذلونه من جهد كبير في هذا المجال، مثمنا التعاون المشترك معهم لإنجاز هذه المبادرة وتعزيز قيم الخير والأمل والمحبة والعطاء.



واختتم الخميس بأن المبادرة تجمع بين مجموعة متكاملة من القضايا الإنسانية والاجتماعية والدينية الهادفة لتوحيد الجهود لخدمة كافة شرائح المجتمع الكويتي بشكل أفضل.