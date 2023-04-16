يواصل بيت التمويل الكويتي (بيتك)، حملة «إفطار صائم» ضمن برنامج رمضان «تواصل بالخير في شهر الخير» لعام 2023، من خلال توزيع وجبات إفطار صائم في المباركية ومواقع مختلفة في الكويت، الى جانب استقبال الصائمين في خيمة «بيتك» الرمضانية في المسجد الكبير يوميا طوال شهر رمضان المبارك.



وتأتي هذه الحملة ضمن برنامج «بيتك» الحافل بالمبادرات المجتمعية والتطوعية انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية وتجسيدا لهوية «بيتك» الإسلامية ورسالته تجاه المجتمع.



ويركز برنامج «تواصل بالخير في شهر الخير» على المبادرات المجتمعية المختلفة ويضم، بالإضافة الى حملة إفطار الصائم، أنشطة رياضية وشبابية، ومسابقات قرآنية، وتفاعلا يوميا مع الجمهور، ومسابقات وجوائز، وفعاليات قرقيعان، وفيديوهات توعوية بالتعاون مع اختصاصيي تغذية وأطباء، وكذلك فيديوهات عن التوعية المرورية وتعزيز ثقافة عدم السرعة خلال موعد الإفطار بالتعاون مع وزارة الداخلية.



كما يتضمن برنامج «بيتك» تقديم خدمة الضيافة في المساجد، ومشاركة الإفطار مع العديد من الجهات التي تؤدي واجبها أثناء موعد الإفطار، وكذلك توزيع السلة الغذائية «ماجلة رمضان» وكسوة العيد على الأسر المتعففة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، في تأكيد جديد على ريادة «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية ودوره في المشاركة في مختلف المناسبات الاجتماعية.