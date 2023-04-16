انطلقت حملة Ooredoo الكويت الرمضانية «خير الشهور» بالتعاون مع «جمعية الرحمة العالمية»، ضمن إطار برنامج رمضاني متكامل ومليء بالأنشطة والفعاليات الاجتماعية والإنسانية النابعة من المسؤولية المجتمعية لشركة Ooredoo الكويت. وقامت الحملة بجهود الأطراف المشاركة من Ooredoo و«الرحمة العالمية» بتوزيع وجبات إفطار الصائم على أكبر عدد من المحتاجين وعلى أيام مختلفة، إيمانا بأهمية هذه المبادرة إنسانيا واجتماعيا وبدورها الفعال في تعزيز مفهوم التطوع الإنساني لدى الشباب المشاركين، وترسيخ معنى العطاء بهدف الارتقاء بأنفسنا وبمن حولنا، كما تم توزيع «القرقيعان» على الأطفال في المستشفيات.



وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية الرحمة العالمية قيس العلي: إن التعاون مع «Ooredoo» يأتي في إطار سعي الجمعية لتقديم خدمات مجتمعية داخل الكويت، بما يتماشى مع إستراتيجيتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وثمن العلي دور«Ooredoo» بدعم المشاريع والفعاليات المختلفة التي تطلقها جمعية الرحمة العالمية داخل الكويت وخارجها خلال الشهر الفضيل، مبينا أن شركة أوريدو للاتصالات ساهمت بنشر المشروعات الرئيسية التي أطلقتها الجمعية في شهر رمضان المبارك، إلى جانب المشاركة بالتوزيعات الميدانية لوجبات إفطار الصائم على العمالة، وتنظيم القرقيعان على الأطفال في المستشفيات. وشكر العلي شركة Ooredoo للاتصالات على تعاونهم المثمر في نشر الخير.



وتعاونت Ooredoo الكويت مع مبادرة «كسوة الكويت» للحث على التبرع بالملابس خلال شهر رمضان.



وقال مدير إدارة الاتصال التسويقي ووسائل التواصل الاجتماعي في Ooredoo الكويت، ناصر العبدلله: لطالما سعت Ooredoo الكويت للارتقاء بجودة حياة الآخرين، وقد حرصنا في شهر رمضان المبارك لهذه السنة على إطلاق عدة مبادرات خيرية لتعزيز أهم الركائز لتحقيق إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية لشركة Ooredoo الكويت، من ضمنها العمل الخيري التطوعي والتنمية المستدامة.