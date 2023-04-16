قال مركز العجيري العلمي إن غرة شهر شوال لسنة 1444 هجرية ستكون حسب معيار العجيري العام يوم 21 أبريل الجاري، وعليه فإن أول أيام عيد الفطر المبارك يصادف يوم الجمعة المقبل.



وأوضح المركز في بيان صحافي أمس السبت، أنه ووفقا للمعيار، فإن أول أيام العيد سيصادف يوم الجمعة المقبل ،نظرا لأن هلاله فلكيا سيولد الساعة 7:14 من يوم الخميس وسيمكث لمدة 24 دقيقة مساء ذات اليوم.



وبهذه المناسبة، تقدم المركز من مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وعموم أهل الكويت بالتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد.