حنان عبدالمعبود



نظم معهد دسمان للسكري، والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، مؤخرا حملة توعوية في المركز العلمي، حيث تواجدت العيادة المتنقلة الخاصة بالمعهد في مقر المركز لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية للعاملين والمتواجدين في المركز.



وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام في معهد دسمان للسكري طارق عبدالله العريان، أن المعهد شارك من خلال العيادة المتنقلة المجهزة طبيا لإجراء الفحوصات الطبية الأساسية والوقائية مثل فحص السكر والضغط والعلامات الحيوية بالإضافة للعديد من الفحوصات غيرها، وذلك إيمانا من المعهد بضرورة إجراء الفحص المبكر والتوعية بمرض السكري للإسهام في الوقاية من هذا المرض ومضاعفاته الذي يشكل عبئا كبيرا.



وأوضح أن الفريق الطبي المختص المشارك قدم استشارات طبية مختلفة عن السكري ومضاعفاته، وأجاب عن استفسارات حول النواحي الصحية المتفرقة. بالإضافة الى هذا، تم توزيع مطويات وكتيبات حول مواضيع حيوية تثقيفية كالطبق الصحي والصيام المتقطع وكيفية الوقاية من السكري وجرعات الأنسولين والعديد غيرها على الحضور.



واختتم العريان بأن المعهد لا يألو جهدا في نشر الوعي بين جميع شرائح المجتمع، مشيرا الى أهمية الدور الذي يقوم به المعهد من خلال هذه الحملات التوعوية.