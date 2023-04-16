مفرح الشمري



تواصل المخرجة د.ابرار المفيدي تسجيل مسلسلها المحلي الاذاعي (كان وكان) الذي سيتم بثه على إذاعة البرنامج العام شهر مايو، وهو من بطولة عبدالإمام عبدالله وأحمد مساعد وحسن الإبراهيم وفاطمة الطباخ ومجموعة من الفنانين الشباب.



المسلسل اجتماعي من تأليف محمد الكندري يطرح مجموعة من المواضيع ما بين الخيال والواقع والكوميديا التي تعتمد على الموقف، كما يحتوي على عدد من القصص الدرامية المعاصرة وغير المعاصرة تطرح في قالب درامي لا يخلو من التشويق والرسالة الهادفة في كل حلقة من حلقاته التي تبث عبر إذاعة الكويت في شهر مايو المقبل بشكل يومي عدا يومي الجمعة والسبت.