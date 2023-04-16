

احتفت لوياك في غبقتها الرمضانية، بتكريم ثلاثة مشاريع ريادية فازت بجائزة السيدة نجيبة السيد يعقوب الرفاعي، التي أطلقت هذا العام لتكريم الفائزين في برنامج «كن- تنيو» لريادة الأعمال الاجتماعية.



حيث استهلت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للوياك، وأكاديمية لوياك للفنون «لابا» - فارعة السقاف، الحفل بكلمة افتتاحية، أعربت فيها عن سعادتها بهذه المناسبة وعرّفت بالمشاريع الفائزة، حيث قالت: «أعزائي، هذه الليلة مهمة جدا في حياتي، فهي الليلة التي أطلقت فيها جائزة المرحومة والدتي نجيبة السيد يعقوب الرفاعي، وليس هناك ما هو أحب الى قلبي من دعم وتمكين الشباب لإطلاق مشاريعهم الخاصة التي سيخدمون بها مجتمعاتهم، فهو نهجي الذي نشأت وترعرعت عليه في ظل والديَّ أحمد السقاف ونجيبة الرفاعي، رحمهما الله، اللذين دفعاني منذ صغري نحو هذا الطريق».



وقبل توزيع الجوائز، تم عرض فيلم وثائقي قصير يتضمن سيرة المرحومة نجيبة الرفاعي التي تعتبر من أولى الكويتيات اللاتي تعلمن تعليما نظاميا، وفي عام 1946 تزوجت من الشاعر الأديب المعلم المرحوم أحمد محمد زين السقاف الذي شجعها بدوره على القراءة والثقافة، وحرص على تطوير قدراتها ومهاراتها، خصوصا في اللغة العربية وحفظ الشعر العربي، فكانت تحفظ آلاف الأبيات الشعرية لشعراء العرب من الجاهلية حتى العصر الحديث، كما شجعها على الكتابة، فكتبت بعض المقالات الصحافية باسم (أم أسامة)، وبذلك كانت صاحبة أول اسم نسائي يظهر في الصحافة الكويتية.