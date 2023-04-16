

بيروت - بولين فاضل



تحدث الفنان عاصي الحلاني عن حياته الخاصة والمهنية بشكل جريء وصريح خلال استضافته في برنامج «مراحل»، وكانت مفاجأة الحلقة مداخلة هاتفية للفنانة نجوى كرم كشفت من خلالها عن حفل سيجمعها بالحلاني الشهر المقبل بمدينة العلا السعودية، وتحديدا في 12 مايو المقبل.



كما عبرت نجوى عن إعجابها بشخصية الحلاني كفنان وبأخلاقه وعلاقته مع زوجته وأولاده، خاصة أن هناك صداقة تجمعهما، مضيفة أنها تحب أن يرتبط اسمها باسمه نظرا لحسن سيرته وحب الجمهور له، ليجيبها الحلاني بأن اسمها هو «عنوان للأصالة».



من جانب آخر، نشرت نجوى كرم فيديو لها على حسابها في «تويتر» شوقت من خلاله جمهورها لعمل غنائي، وعمدت إلى إخفاء صوت الفيديو، لكن بحسب ما تظهر المشاهد فهي في الاستديو وتحضر لأغنية جديدة، وأرفقت الفيديو بتعليق كتبت فيه: «بالومى والشاطر يحذر»، مع إضافة هاشتاغ يرمز إلى أعمالها في عام 2023.