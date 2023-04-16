

محمود عيسى



ذكرت نشرة ميس النفطية ان الكويت تعزز وارداتها من زيت الوقود الثقيل لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة لتوليد الكهرباء بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، فيما يستمر تصدير زيت الوقود الذي تنتجه مصفاة الزور.



وأضافت ان ذلك يأتي في غمرة تعاظم الطلب الموسمي القياسي على الكهرباء على الرغم من تزايد الإنتاج من مصفاة الزور الضخمة البالغة طاقتها التكريرية 615 ألف برميل يوميا، حيث صممت لضمان توفير كميات هائلة من زيت الوقود شديد انخفاض الكبريت (VLSFO) لتوريده لمحطات الطاقة المحلية للتعويض عن نقص الغاز.



ولكن الكويت وبدلا من ذلك اختارت تصدير منتجات الزور عالية الجودة واستيراد منتجات ومشتقات نفطية أرخص لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي.



وبلغة الأرقام، قالت نشرة ميس ان الكويت استوردت 28 ألف برميل يوميا من زيت الوقود في مارس وفقا للبيانات الصادرة عن شركة كيبلر للطاقة، وصدرت بالمقابل كميات ضخمة من زيت الوقود شديد انخفاض الكبريت مسجلة رقما قياسيا جديدا قدره 127 ألف برميل يوميا من إنتاج مصفاة الزور.



وختمت «ميس» بالقول ان صادرات المشتقات النفطية وتحديدا من هذا المنتج من مصفاة الزور تسجل ارتفاعا مطردا منذ بدء تشغيل المصفاة في نوفمبر الماضي، مع بدء تشغيل الوحدة الثانية من ثلاث وحدات لتقطير النفط الخام في مارس.



وأعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) نهاية الأسبوع الماضي توقفت العمليات في مصفاة الزور جزئيا بسبب مشاكل تقنية وتحديات فنية بسيطة. وأشارت إلى أن فرق العمليات والفرق المساندة تبذل جهودا مكثفة ومستمرة لإعادة تشغيل المصفاة تدريجيا خلال الأسبوعين المقبلين.



وفي بداية مارس الماضي، أعلنت شركة «كيبك» عن بدء تشغيل وحدات المرحلة الثانية لمصفاة الزور، أحد أهم مشاريع الطاقة في البلاد.