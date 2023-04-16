

محمود عيسى



قالت شركة تكنولوجي PSW Technology المملوكة لشركة سكانا المتخصصة بالخدمات النفطية إنها وقعت اتفاقية شراء رئيسية مع شركة هاليبرتون العالمية تقوم الأولى بمقتضاها ـ وضمن مهام اخرى ـ بالاضطلاع بدور مدير إدارة المشروع المتعلق بمهام حفر قبالة السواحل الكويتية والتأكد من أن منصة الحفر الجاري إعدادها في احد أحواض بناء السفن الصينية تفي بمتطلبات عمليات الحفر في الكويت من الناحية الفنية والتشغيلية، ومن المقرر أن تغادر الحفارة إلى الكويت في غضون شهرين.



وتتولى الشركة مسؤولية تجهيز وإعداد المنصة في حوض «يو لينا» لبناء السفن في الصين لحساب شركة هاليبرتون ومن ثم العمل على شحنها إلى الكويت بالإضافة إلى المتابعة والتحقق والإبلاغ عن جميع المواعيد النهائية لمسار العمل.



وتقول الشركة ان الحفارة قد وصلت إلى حوض بناء السفن في منتصف فبراير، حيث ستخضع لتعديلات على منصة الحفر وإعادة اعتماد المعدات.



وعند الانتهاء من العمليات آنفة الذكر، من المتوقع أن تغادر الحفارة في منتصف يونيو في طريقها إلى الكويت، حيث تبدأ بالعمل تنفيذا لعقد مدته 3 سنوات مع شركة نفط الكويت.



وفي هذا السياق، علّق المدير العام لشركة PSW Technology جير كنابسكوج بقوله «ان هذا مشروع مهم آخر في مجال تركيزنا على المستوى الدولي، حيث نعمل على بناء كفاءات قوية لدعم شركات الحفر في الأماكن التي تنشط فيها مثل هذه العمليات».



وأوضحت الشركة ان جهاز الحفر أورينتال دراجون الذي تم بناؤه في احد المصانع الصينية عام 2017 هو عبارة عن رافعة تصميمية من طراز Friede Goldman JU2000E.



وللتذكير، فإن الشركة قالت ان شركة نفط الكويت وقعت عقد خدمات الحفر البحرية في يوليو 2019 مع شركة خدمات حقول النفط الأميركية العملاقة هاليبرتون. وبموجب شروط الصفقة، التزمت الشركة الأميركية العملاقة بتوفير وإدارة عمليات الحفر والسوائل والكيبلات السلكية والتثقيب واختبار الآبار والحفر والتدعيم والأنابيب الملفوفة وجميع الخدمات اللوجستية البحرية.



بالإضافة إلى ذلك، قالت هاليبرتون إنها ستوفر حفارتين بحريتين وسفينة إمداد للمشروع الذي سيعمل في الخليج العربي داخل المياه الإقليمية للكويت، وفي ذلك الوقت، كان التاريخ المتوقع لبدء العمل بالنسبة للحفارة الأولى في يوليو 2020 بينما كان من المقرر تشغيل الحفارة الثانية في يناير 2021.



ومع ذلك، تغير الجدول الزمني منذ تأخر حملة الحفر. ونتيجة لذلك، كانت الكويت على وشك البدء في أول أنشطة الحفر البحري في عام 2022، بعد ثلاث سنوات من توقيع الصفقة مع شركة هاليبرتون، كما أوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح، خلال منتدى قطر الاقتصادي العام الماضي.