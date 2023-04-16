

بعد النجاح اللافت للنسخة الأولى لمسابقة «داتاثون» المفتوحة للمهتمين بالبيانات والتحليلات الرقمية العام الماضي، فتح بنك الخليج باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من المسابقة لعام 2023، التي تنطلق فعالياتها في 12 مايو المقبل، في حديقة الشهيد ـ المرحلة الثانية (قاعة متعددة الأغراض).



وأعلن البنك أن باب التسجيل مفتوح إلى 9 مايو المقبل، في حين يتم عقد ورش عمل التوجيه والتعلم في 11 مايو، وتتضمن ثلاث ورش هي: نمذجة البيانات باستخدام ChatGPT with Python، تصور البيانات بـــاستخــــدام Tableau، والتحليلات الرقمية مع Google Analytics.



ويقدم البنك ثلاث جوائز قيمة للمشروعات الفائزة، إذ يحصل أفضل مشروع لعلوم البيانات على جائزة بقيمة 1000 دينار، أما أفضل تصور للبيانات فيحصل على جائزة قيمتها 500 دينار، في حين يحصل أفضل مشروع لوحة تحليل رقمي وهي مخصصة للشباب (14-18 سنة) على جائزة بقيمة 500 دينار، علما أن المسابقة استحدثت فئة عمرية جديدة هذا العام من 14 إلى 18 عاما وذلك للمرة الأولى، إلى جانب من هم فوق 18 عاما.



وتستهدف المسابقة في نسختها الثانية استقطاب الفئات التالية للمشاركة، وهم:



٭ طــلاب الـجامعــات، المسجلين حاليا أو حديثي التخرج ممن يبحثون عن فرصة تعليمية لاكتساب الخبرة في تحليل البيانات والبرمجة وحل المشكلات.



٭ المدارس الثانوية: وذلك بالتعاون مع جمعية إنجاز الكويت، بهدف تعليم طلاب المدارس الثانوية كيفية استخدام Google Analytics، من خلال ورشة عمل، والمنافسة في مسابقة مدتها 5 ساعات.



٭ المتحمسون للبيانات: الأفراد من ذوي الخبرة في تحليل البيانات وتفسيرها.



٭ الجمهور العام: الأفراد المهتمون بعلوم البيانات وتطبيقاتها.



وبهذه المناسبة، قالت رئيس وحدة البيانات والابتكار في بنك الخليج مي العويش: تعكس المسابقة الدور المميز لبنك الخليج في الاستدامة المجتمعية، وجهوده المتواصلة في دعم مسيرة التحول الرقمي وتحقيق أهداف رؤية الكويت 2035، وترسيخ مكانة البنك الرائدة في مجال البيانات والرقمنة، من خلال العمل على نشر ثقافة البيانات في المجتمع، مع التركيز على الشباب، ولهذا حرصنا على إضافة فئة عمرية جديدة للشباب من 14 إلى 18 سنة.



وللراغبين في التسجيل، يرجى زيارة الموقع التالي https://e-gulfbank.com/datathon أو مسح الكود QR Code.