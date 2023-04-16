

علاء مجيد



تراجع الاحتياطي النقدي للكويت بنهاية شهر مارس الماضي من المستوى القياسي الذي وصل إليه خلال شهر فبراير الماضي ليصل الى مستوى 13.738 مليار دينار بانخفاض على أساس شهري بلغت نسبته 4.53% وبانخفاض قدره 652 مليون دينار خلال الشهر مقارنة بـ 14.390 مليار دينار في شهر فبراير الماضي.



ويمثل الاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد اجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.



وبحساب الاحتياطيات السائلة، نجد انها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لاكثر من 13 شهرا وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ 4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 3 اشهر من متوسط قيمة الواردات.



احتياطي الذهب



وكعادة جميع السنوات السابقة لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية.



وبحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي، وصل اجمالي موجودات البنك 13.987 مليار دينار موزعة بين الاحتياطات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 13.738 مليار دينار بالاضافة الى الاحتياطات الذهبية بقيمة 31.74 مليون دينار واحتياطات اخرى بمقدار 217.29 مليون دينار.



وتقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.



الأوراق النقدية والمسكوكات



من جهة أخرى، بلغ مجموع قيم الأوراق المالية والمسكوكات في مارس الماضي نحو 2.124 مليار دينار بانخفاض قدره 24 مليون دينار وبنسبة 1.11% عن شهر فبراير الماضي البالغ 2.148 مليار دينار، مقسمة الى 2.093 مليار دينار مجموع قيم الأوراق المالية وهي تمثل السواد الأعظم، بينما جاءت مجموع قيم المسكوكات بقيمة 31.284 مليون دينار.



وأظهرت بيانات «المركزي» أن أوراق النقد فئة 20 دينارا ارتفعت خلال شهر مارس لتصل الى 1.206 مليار دينار مقارنة بـ 1.203 مليار دينار في فبراير الماضي، بينما تراجعت قيمة فئة 10 دنانير حيث وصلت في نهاية مارس الى 681.80 مليون دينار مقارنة 702.56 مليون دينار في فبراير الماضي، وتراجعت فئة 5 دنانير فبلغت بنهاية مارس الماضي 116.63 مليون دينار في مقارنة بـ 124.70 مليون دينار في فبراير الماضي.



وصعدت فئة الواحد دينار حيث بلغت بنهاية مارس الماضي 58.44 مليون دينار مقارنة بـ 57.63 مليون دينار في فبراير الماضي.



كما زادت فئة النصف دينار فقد بلغت 16.31 مليون دينار بنهاية مارس الماضي مقارنة بـ 15.97 مليون دينار في فبراير الماضي.

وأخيرا، ارتفعت فئة ربع الدينار، حيث بلغت بنهاية مارس الماضي 13.25 مليون دينار مقارنة بـ 12.84 مليون دينار في فبراير الماضي.

أما على مستوى المسكوكات، فارتفعت خلال شهر مارس على مستويات شهر فبراير الماضي، حيث بلغت في شهر مارس 31.28 مليون دينار مقارنة بـ 31.14 مليون دينار في شهر فبراير الماضي.

فارتفعت فئة الـ 100 فلس، حيث بلغت بنهاية مارس الماضي 14.12 مليون دينار مقارنة بـ 14.05 مليون دينار بنهاية فبراير الماضي.



كما زادت فئة الـ 50 فلسا، حيث بلغت بنهاية مارس الماضي 9.92 ملايين دينار مقارنة بـ 9.87 ملايين دينار بنهاية فبراير الماضي، وصعدت فئة الـ 20 فلسا فقد بلغت بنهاية مارس الماضي 4.07 ملايين دينار مقارنة بـ 4.06 ملايين دينار بنهاية فبراير الماضي.



وارتفعت فئة الـ 10 فلوس، فقد بلغت بنهاية مارس الماضي 1.90 مليون دينار مقارنة بـ 1.89 مليون دينار بنهاية فبراير الماضي.

وصعدت فئة الـ 5 فلوس، حيث بلغت في نهاية مارس الماضي 1.09 مليون دينار مقارنة بـ 4.082 ملايين دينار بنهاية فبراير الماضي، بينما بقيت فئة الـ 1 فلس كما هي دون تغيير عند مستوى 12.75 ألف دينار بنهاية مارس.