

قال تقرير «الشال» الأسبوعي إن 143 شركة أو نحو 93.3% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في بورصة الكويت والبالغ عددها 153 شركة، أعلنت عن نتائج أعمالها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها.



ولفت التقرير إلى أن تلك الشركات حققت صافي أرباح خلال العام الماضي بلغ نحو 2.15 مليار دينار، بانخفاض بلغ نحو 849.3 مليون دينار أو بنسبة 28.3% عن مستوى أرباح الشركات نفسها لعام 2021 والبالغ نحو 3 مليارات دينار.

وأوضح «الشال» أن غالبية ذلك الانخفاض ناتج عن تحقيق شركة «أجيليتي» أرباحا قياسية وغير مكررة لعام 2021، وفي حال استثناء تلك الأرباح غير المكررة تكون الشركات المدرجة التي أعلنت عن نتائجها قد حققت ارتفاعا في مستوى أرباحها بنحو 5.1%.



وبلغ عدد الشركات الرابحة 116 شركة والخاسرة 27 شركة مقابل 110 شركات رابحة و33 شركة خاسرة لعام 2021 للعينة ذاتها. ومن منظور آخر، حققت 91 شركة تقدما في أدائها، من ضمن تلك الشركات زادت 65 شركة مستوى أرباحها.



وهناك 26 شركة إما انتقلت من الخسائر إلى الربحية أو خفضت مستوى خسائرها، أي ان 63.6% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدما في الأداء، وكان عدد الشركات التي حققت تقدما في أدائها من العينة نفسها 114 شركة في عام 2021.

وبلغ عدد الشركات التي تراجع أداؤها 52 شركة، ضمنها 17 شركة زادت من خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر و35 شركة انخفضت ربحيتها، مقابل 29 شركة حققت تراجعا في أدائها من العينة ذاتها لعام 2021.

وفي قائمة أعلى الشركات تحقيقا للأرباح، حققت 10 شركات نحو 1.501 مليار دينار، أو نحو 69.6% من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات التي أعلنت عن نتائجها (143 شركة) أو نحو 65% من قيمة أرباح الشركات الرابحة (116 شركة)، تصدرها «بنك الكويت الوطني» بنحو 509.1 ملايين دينار.

وجاء «بيت التمويل الكويتي» في المرتبة الثانية بنحو 357.7 مليون دينار، وشركة الاتصالات المتنقلة (زين) في المرتبة الثالثة بنحو 196 مليون دينار، أي ان ثلاث شركات حصدت نحو 49.3% من أرباح كل الشركات.



وعلى النقيض، حققت 10 شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 139.3 مليون دينار، ضمنها حققت شركة «ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات» أعلى مستوى للخسائر بنحو 58.9 مليون دينار، تليها «الشركة الأولى للاستثمار» بنحو 22.5 مليون دينار.