

تعد ميزات مثل المساحة والأمان والراحة والموثوقية بالنسبة للعائلات الشابة أساسية وغير قابلة للتفاوض عندما يفكرون في شراء سيارة سيدان جديدة. وتأتي فورد توروس الجديدة كليا في مقدمة الخيارات المثالية والمناسبة للعائلات، وذلك بفضل مقصورتها الداخلية الواسعة والتقنيات المتقدمة وتجربة القيادة عالية الأداء التي تقدمها.



صممت سيارة فورد توروس الجديدة كليا لتوفر راحة وجودة استثنائيتين للسائقين والركاب على حد سواء. وتتميز مقصورتها باستخدام المواد الفاخرة مثل الجلد الأصلي مع مسند من الجلد النباتي الفاخر، بالإضافة إلى مقعد السائق القابل للتعديل آليا بـ 8 وضعيات ومقعد للراكب الأمامي قابل للتعديل آليا بـ 6 وضعيات، إلى جانب سبعة ألوان محيطة داخلية.



وتتميز توروس أيضا باستخدام مواد عازلة للصوت وتقنيات متقدمة لضمان تجربة قيادة سلسة ومريحة ومقصورة هادئة. ويوفر مكيف الهواء الأوتوماتيكي ثنائي المنطقة التبريد لجميع الركاب، بينما توفر فتحة السقف البانورامية المزدوجة الواسعة رؤية وإنارة مميزة. وبفضل تحسين حجم المساحة المخصصة للرأس والأرجل في المقاعد الأمامي والخلفية وزيادة سعة صندوق التخزين لتصل إلى 520 ليترا، فإن توروس توفر أفضل تطبيق عملي يتناسب مع تصميمها الجديد كليا.



ويعد نظام تخفيف الاصطدام من فورد أداة تكميلية مساعدة في القيادة والذي يستخدم الرادار لاكتشاف حالات الاصطدام الوشيك، ما يمنح السائقين تحذيرا مرئيا ومسموعا أثناء تفعيل الفرامل للتوقف السريع، ويعمل نظام التحذير من مغادرة المسار على تنبيه السائقين عند الخروج من مسارهم، وهو أحد الأنظمة المهمة خاصة للسائقين الذين يقودون وهم متعبون.



في الوقت نفسه، تكمل الوسائد الهوائية الست قدرات الشد المسبق لحزام الأمان، في حين تم تصميم نظام إنذار النجدة ما بعد الاصطدام للمساعدة في لفت الانتباه إلى السيارة المتضررة بعد حادث، وذلك من خلال إصدار وميض أضواء وصوت البوق بشكل متكرر، كما يعزز نظام مراقبة ضغط الإطارات الفردي القياسي من مستويات الأمان في السيارة.



تتميز توروس أيضا بنظام تثبيت السرعة التكيفي، والذي يبطئ السيارة تلقائيا عند اكتشاف حركة السيارات أمام السائق، ليعود بعد ذلك إلى سرعة القيادة المحددة مسبقا من قبل السائق بعد تجاوز السيارات الأخرى.



إلى جانب تجربة القيادة، تقدم فورد توروس مجموعة من أفضل تجهيزات الاتصال والترفيه، ويعتبر محور هذه التجربة المبتكرة هو شاشة اللمس المركزية متعددة الوظائف قياس 13.2 بوصة، والتي تكمل لوحة العدادات الرقمية الرائعة قياس 8 بوصات. وتم تزويد هذه الشاشة المتطورة بنظام فورد SYNC4®، ما يوفر للسائقين وصولا سهلا إلى أنظمة الاتصالات والترفيه والمعلومات من خلال الأوامر الصوتية واللمس.



ويمكن للمالك الاستفادة من ميزة الشحن اللاسلكي، والتي تسهل عملية شحن الهواتف الذكية دون الحاجة للأسلاك. ولمحبي الموسيقى، زودت توروس بستة مكبرات صوت تتيح لهم الاستمتاع بالموسيقى بصوت واضح ونقي.



وزودت توروس الجديدة كليا بمحرك فورد EcoBoost سعة 2.0 لتر الذي أثبت كفاءته، وناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات يولد 232 حصانا و388 نيوتن/ متر من عزم الدوران. وتتوافر سيارة توروس الجديدة بالكامل بنظام دفع أمامي وثلاثة أنماط للقيادة هي الاقتصادي والعادي والرياضي، وتتميز أيضا بكونها اقتصادية للغاية في استهلاك الوقود مع 15.3 كم/ ليتر.