

وقّعت مينزيز للطيران، الشريك الرائد لخدمات المطارات وشركات الطيران في العالم، وإحدى شركات أجيليتي، اتفاقية اكتتاب مع TAP Air Portugal وشركة Groundforce للاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 50.1% في شركة Groundforce، ذراع خدمات الطيران التابعة لشركة TAP.



وتعد الاتفاقية خطوة حاسمة تضمن تعافي شركة Groundforce، ما يعزز ثقة جميع أصحاب المصلحة في مستقبل هذه الشركة، كما تعتبر علامة بارزة في تعزيز قدرة عمليات المناولة الأرضية، إضافة إلى تأثيرها على الاقتصاد الوطني.



وتتعامل شركة Groundforce مع أكثر 100 ألف طائرة ورحلة طيران سنويا، عبر عملياتها في خمسة من أكثر المطارات ازدحاما في البرتغال: مطار Humberto Delgado (LIS) في لشبونة، ومطار Francisco Sá Carneiro (OPO) في بورتو، ومطار (FAO) Gago Coutinho في فارو، ومطار ماديرا الدولي (FNC)، ومطار جزيرة بورتو سانتو (PXO) في ماديرا. كما تقدم شركة Groundforce خدمات الشحن البري والجوي للعديد من شركات الطيران العالمية بما في ذلك TAP، عميلها الرئيسي.



وتحدد اتفاقية الاستحواذ البنود والشروط العامة لخطة التعافي الخاصة بشركة Groundforce. وعند منح جميع التصاريح والموافقات اللازمة، يجب تقديم خطة التعافي من قبل الجهات المختصة لمناقشتها والموافقة عليها من جمعية دائني شركة Groundforce.



هذا، وتعد هذه العملية ضرورية لاستقرار وتحسين الأداء التشغيلي لشركة TAP، مع تأثير مباشر على نشاطها وتعزيز رضى عملائها.



وقع الاختيار على ناشيونال لخدمات الطيران (ناس)، التي انضمت إلى مينزيز للطيران العام الماضي تحت ملكية أجيليتي، لتقديمها أفضل عطاء في الاكتتاب على أسهم شركة Groundforce في أغسطس 2022.



وحول هذه الاتفاقية، قال رئيس مجلس إدارة شركة مينزيز للطيران حسن الحوري: لدينا قناعة قوية في صناعة الطيران العالمية، ونحن متشجعون من وتيرة التعافي لكل من أحجام الركاب والبضائع في أعقاب الاضطرابات الوبائية. هذه الصفقة هي دليل إضافي على حجمنا وقدرتنا على دخول السوق بطريقة هادفة، كمستثمر طويل الأجل مع التزام قوي بتقديم خدمات رائدة في الصناعة لعملاء شركات الطيران والمطارات. نتطلع إلى العمل مع فريق شركة Groundforce للاستفادة من الفرص المتاحة في هذا السوق.



وصرح فيليب جوينيغ ـ الرئيس التنفيذي لمينزيز بهذه المناسبة قائلا: لقد احتلت شركة Groundforce مكانة رائدة في سوق خدمات الطيران في البرتغال منذ عقود، ويسعدنا توقيع هذه الاتفاقية التي تمكننا من دخول السوق على نطاق واسع. سنعمل على ضمان انتقال سلس لجميع أصحاب المصلحة بما في ذلك عملاء وموظفي شركات الطيران. سيمكن هذا الانتقال من تقديم الخدمات الأكثر أمانا واتساقا لشركائنا من شركات الطيران والمطارات في هذه المطارات الخمس في جميع أنحاء البرتغال.