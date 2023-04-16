عبّر وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله عن ترحيبه ببادرة تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين في اليمن، مشيدا بهذه الخطوة الإيجابية تجاه الوصول إلى الحل السياسي المنشود للأزمة اليمنية، مثمنا في هذا الإطار الدور الحيوي الذي يقوم به مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر في رعاية عمليات تبادل الأسرى والجهود المقدرة من قبل وفدي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان للوساطة بين الطرفين.



وأشاد الشيخ سالم العبدالله في هذا السياق بالنجاحات التي تم تحقيقها نحو الوصول إلى حل سياسي مبني على المبادرة السعودية للسلام ووفقا للمرجعيات الثلاث وهي: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.



وتم أمس، تبادل 370 أسيرا بين الحوثيين والحكومة اليمنية، وذلك في ثاني أيام العملية التي تأتي تنفيذا لاتفاق سويسرا الذي رعته الأمم المتحدة ويشمل الإفراج عن 887 أسيرا.

وذكر المتحدث باسم الفريق الحكومي في مفاوضات الأسرى ماجد فضائل في بيان صحافي ان عملية التبادل في يومها الثاني تمت عبر 6 رحلات طيران تسيرها اللجنة الدولية للصليب الأحمر من مطارات صنعاء والمخا في اليمن وأبها والرياض في السعودية.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي في بيان اوردته وكالة الانباء السعودية (واس) أمس، أن عملية تبادل الأسرى محل الاهتمام البالغ من القيادة السياسية والعسكرية بالتحالف لإنهاء ملف الأسرى واستعادة جميع الأسرى والمحتجزين.



وثمن العميد المالكي جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة على دعم وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين.



وفي سياق متصل، رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بعملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي في اليمن.



وأضاف البديوي، في بيان، أن هذا الاتفاق بارقة أمل جديدة تعطي الزخم للجهود الهادفة لوضع الأزمة اليمنية على طريق الحل وخطوة مشجعة تدعم السلام لليمن وشعبه من خلال هدنة دائمة وحل سياسي يرسم ملامح الاستقرار في اليمن والمنطقة وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات المؤتمر الوطني اليمني وقرارات مجلس الأمن الدولي بما في ذلك القرار 2216 و2624.



كما رحبت الولايات المتحدة بعملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في بيان «إننا سنواصل بذل كل ما في وسعنا للمساعدة في توطيد الهدنة السارية الآن لأكثر من عام مما يساعد على تهيئة الظروف لسلام أكثر ديمومة».