

القاهرة ـ هالة عمران



نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من معلومات بشأن اعتزام الحكومة إلغاء مجانية التعليم في الجامعات الحكومية. وأوضح المركز الإعلامي في بيان له امس أنه قام بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك المعلومات تماما، مؤكدة أنه لا صحة لإلغاء مجانية التعليم في الجامعات الحكومية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن مطلقا.

وشددت على أنه لن يتم المساس بمجانية التعليم بكافة الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية، باعتباره حقا أصيلا من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، موضحة أنه لا توجد أي مقترحات للمساس بمجانية التعليم بالجامعات الحكومية، حيث تلتزم الدولة بتطوير ملف التعليم بمختلف مراحله، مع تقديم خدمات تعليمية متطورة قائمة على ضمان الجودة.

وناشد المركز الإعلامي جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg).