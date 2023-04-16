تواصل الأمم المتحدة والشركاء مساعدة المتضررين من الزلازل التي ضربت سورية في شهر فبراير، حسبما ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وأشار مكتب أوتشا امس الأول إلى أن أكثر من مليون شخص في جميع أنحاء البلاد حصلوا على خيام ومستلزمات إيواء وغيرها من مواد الطوارئ. وقد حصل نحو 1.1 مليون شخص على حصص غذائية. وتم توفير ما يقرب من مليوني وجبة ساخنة.

وأضاف أن أكثر من ثلاثة أرباع المدارس المتضررة قد أعيد فتحها في محافظات حلب واللاذقية وطرطوس وحماة وحمص وإدلب. ولفت إلى أن الأمم المتحدة قامت بـ 69 مهمة عابرة للحدود إلى شمال غرب سورية منذ أول زيارة مشتركة بين الوكالات إلى إدلب في 14 فبراير حتى يوم الخميس، عبرت ما يقرب من 1350 شاحنة تحمل مساعدات من سبع وكالات تابعة للأمم المتحدة إلى الشمال الغربي منذ وقوع الزلازل، عبر المعابر الحدودية الثلاثة المتاحة.

وذكر مكتب أوتشا أن النداء العاجل الذي أطلقته الأمم المتحدة للاستجابة للزلزال في سورية قد تم تمويله الآن بنسبة 96%. غير أن خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في سورية لعام 2023، التي تدعو إلى جمع 4.8 مليارات دولار أميركي، ممولة بنسبة 7% فقط.