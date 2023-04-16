

يعقوب العوضي



فاز الكويت على العربي بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على صالة اتحاد الكرة الطائرة في مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، وذلك ضمن الدور نصف نهائي من بطولة كأس الاتحاد، وبذلك ينتظر «الأبيض» الفائز من مباراة كاظمة مع القادسية للحفاظ على اللقب.



من جانب آخر، أجلت مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للدوري العام للسيدات، والتي كانت مقررة الأربعاء الماضي بين سيدات الكويت وفتيات العيون، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية ولم تحدد لجنة المسابقات موعد إقامة المواجهة الجديد.