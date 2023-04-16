

القاهرة - سامي عبدالفتاح



استعاد فريق الأهلي صدارة الدوري المصري لكرة القدم بعد الفوز على فريق فاركو 3/0 ضمن الجولة 25 للمسابقة، افتتح التسجيل للأهلي المدافع محمود متولي في الدقيقة 19، وأضاف محمد شريف في الدقيقة 45+3، واختتم التونسي علي معلول الثلاثية من ضربة جزاء في الدقيقة 90+5.



واسترد الأهلي صدارة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 50 نقطة، وله 5 مؤجلات، فيما توقف رصيد فاركو بقيادة مدربه طارق العشري عند 32 نقطة في المركز الثامن.



ورغم الثلاثية الأهلاوية، إلا أن مارسيل كولر انتقد أداء لاعبيه في الشوط الثاني واتهمهم بالاستهتار.



ويستعد الأهلي لمواجهة في برج العرب غدا الاثنين أمام سموحة الذي تلقى في الجولة الماضية هزيمة ثقيلة أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 3/1.



من جانب آخر، نجح فريق الأهلي لكرة اليد بقيادة مدربه الإسباني ديفيد ديفيز، في الجمع بين ثنائية دوري المحترفين، وكأس مصر لكرة اليد هذا الموسم، بعد الفوز على سبورتنج (32-22).



واستعاد الأهلي، لقب الكأس الذي فقده الموسم الماضي لصالح سبورتنج، الذي كان قد توج به على حساب الزمالك، علما أن هذه هي المرة العاشرة التي يتوج فيها المارد الأحمر بلقب الكأس.