

يخوض برشلونة المتصدر بفارق كبير عن غريمه ريال مدريد رحلة سهلة في المرحلة الـ 29 من الدوري الإسباني، عندما يحل ضيفا على خيتافي الـ 15.



وبعد تخطيه خيتافي ذهابا بهدف خارج ملعبه، يزور برشلونة ضواحي العاصمة بحثا عن استعادة نغمة الفوز التي توقفت بعد 4 انتصارات متتالية في مباراة جيرونا الأخيرة التي انتهت بالتعادل السلبي، ورغم انه لم يحصد النقاط الثلاث إلا ان الفريق حافظ على شباكه نظيفة للمباراة الـ 21 من أصل 28، فيما يملك تشلسي الرقم القياسي في البطولات الخمس الكبرى مع 25 مباراة دون أن تهتز شباكه في موسم 2005 مع الحارس التشيكي بتر تشيك.



كما اهتزت شباكه 9 مرات فقط حتى الآن، فيما يعود الرقم القياسي لدوري من 38 مباراة لبرشلونة في موسمي 2011 و2015 مع 21 هدفا. ويلتقي اليوم أيضا أتلتيكو مدريد مع ألميريا، وفالنسيا مع إشبيلية.



إيطاليا



عزز لاتسيو وصافته للدوري الإيطالي بفوزه على مضيفه سبيتسيا 3-0 ضمن افتتاح منافسات المرحلة الثلاثين. وسجل أهداف فريق العاصمة تشيرو إيموبيلي (36 من ركلة جزاء)، البرازيلي فيليبي أندرسون من أمام المرمى بعد تبادل جماعي رائع للكرة (52) ومواطنه البديل ماركوس أنتونيو هدفه الأول مع الفريق من هجمة مرتدة (89).



وفي ظل ابتعاد نابولي بفارق شاسع في الصدارة في طريقه الى لقب أول في الدوري منذ العام 1990، تتنافس الأندية الاخرى على المقاعد الثلاثة الاخرى المؤهلة الى دوري الابطال ويبدو لاتسيو في موقع مؤات لخطف إحداها، وقد رفع فريق المدرب ماوريتسيو ساري رصيده الى 61 نقطة ليبتعد بفارق 8 نقاط عن جاره وغريمه روما الثالث.



وفي مباراة أخرى، أبقى كريمونيزي على حظوظه بالبقاء بين الكبار بفوزه 1-0 على ضيفه إمبولي بهدف النيجيري سيريال ديسير محققا فوزه الثاني تواليا والثالث فقط في الدوري هذا الموسم.



ويستضيف روما على الملعب الأولمبي أودينيزي اليوم، فيما يحل يوفنتوس ضيفا على ساسولو.



ألمانيا



حقق شالكه فوزا كبيرا علي ضيفه هيرتا برلين بنتيجة 5-2، في المباراة التي جمعتهما في افتتاح الجولة الـ 28 من الدوري الألماني، حيث سجل خماسية شالكه تيم سكارك في الدقيقة الثالثة وماريوس بولتر هدفين في الدقيقتين 13 و78، وسيمون تيرود في الدقيقة 48 ومارسين كامينسكي في الدقيقة 90، بينما أحرز هدفي هيرتا برلين كل من ستيفان يوفيتيتش في الدقيقة 45 وماركو ريشتر بالدقيقة 84. وبهذا الفوز رفع رصيد شالكه إلى 24 نقطة في المركز الـ 16، بينما تجمد رصيد هيرتا برلين عند 22 نقطة في المركز الأخير.



وتقام اليوم 3 مباريات تجمع فيردر بريمن مع فرايبورغ، ويونيون برلين مع بوخوم، وفولفسبورغ مع باير ليفركوزن.