

حقق أستون فيلا فوزا كبيرا وثمينا على ضيفه فريق نيوكاسل يونايتد بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستاد فيلا بارك الرياضي، وذلك في افتتاح منافسات المرحلة الـ 31 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.



أحرز اللاعب جاكوب رامزي الهدف الأول لفيلا في الدقيقة 11، وفي الشوط الثاني أضاف اللاعب أولي واتكينز الهدفين الثاني والثالث لفريقه في الدقيقتين 64 و83 من عمر اللقاء.



وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد استون فيلا إلى 50 نقطة محافظا على مركزه السادس بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 56 نقطة في المركز الثالث يليه بفارق الأهداف عن مان يونايتد.



ويتصدر جدول ترتيب المسابقة الإنجليزية حتى الآن فريق أرسنال برصيد 73 نقطة يليه فريق مانشستر سيتي برصيد 67 نقطة.



إلى ذلك، يسعى أرسنال اليوم للعودة إلى طريق الانتصارات مرة أخرى عندما يحل ضيفا على جاره وست هام الملقب بـ «المطارق».



وقاوم أرسنال الساعي للقب منذ عام 2004 ضغط سيتي بتحقيقه بدوره انتصارات متتالية قبل أن يسقط في فخ التعادل أمام مضيفه ليفربول 2-2 في المرحلة الماضية، ما شرع باب المنافسة على مصراعيه.



وقال جناحه بوكايو ساكا «نعلم أن كل شيء في أيدينا وعلينا فقط الاستمرار مباراة تلو الأخرى».



وتابع «إذا فزنا في آخر 8 مباريات وحققنا بعض النتائج الجيدة، يمكن أن يكون اللقب من نصيبنا، لذلك علينا فقط الحفاظ على تركيزنا».



ويبدو نوتنغهام فوريست الضحية المثالية ليونايتد لتعويض خيبته في «يوروبا ليغ»، حيث لم يفز المضيف منذ شهرين وتراجع للمركز الثامن عشر مع 27 نقطة.



أنفق فوريست قرابة 249 مليون دولار في رقم قياسي بريطاني جديد من ناحية التعاقدات (29) على مدار فترتي انتقالات منذ صعوده إلى البريمييرليغ للمرة الأولى في عام 1999.



لكن إقالة المدير الرياضي فيليبو جيرالدي هذا الأسبوع كانت دليلا واضحا على أن عائدات الاستثمار كانت ضئيلة جدا مقارنة بالانفاق والآمال.



ورغم أن جماهير النادي دعمت بقاء المدرب الويلزي ستيف كوبر في منصبه، إلا ان المالك اليوناني إيفـــانغـيـلــوس ماريناكيـــس حذر من أن النتائج يجب أن «تتحسن على الفور».