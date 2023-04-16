سيكون ليونيل ريتشي وكاتي بيري وأندريا بوتشيلي أبرز المشاركين في الحفلة الموسيقية التي تقام بمناسبة تتويج الملك تشالز الثالث، على ما أفادت محطة «بي بي سي» الجمعة، ولوحظ تاليا غياب أي نجم بريطاني كبير.



كذلك يضم برنامج الحفلة التي ستقام بحضور نحو 20 ألف شخص في قصر وندسور بضواحي لندن، في اليوم التالي للتتويج، فرقة الفتيان «تايك ذات» من دون مؤسسها روبي ويليامز، وملحن الموسيقى الكلاسيكية ألكسيس فرنش.



وأوضحت «بي بي سي» التي ستتولى نقل الحفلة أن الحدث «يحتفي بفصل جديد في تاريخ الأمة، من خلال مواضيع الحب والاحترام والتفاؤل، وبالأمم الأربع (التي تتألف منها المملكة المتحدة) وبمجتمعاتها والكومنولث».



وتشارك في الحفلة أيضا جوقة مكونة من هواة ينتمون إلى فئات اجتماعية متنوعة، من بينهم عناصر إنقاذ بحري وسائقو سيارات أجرة وفرق ريغي، بالإضافة إلى جوقة عبر الإنترنت تضم أعضاء من الدول الأعضاء في الكومنولث، وهو تحالف دول كانت مستعمرات بريطانية سابقة.



وأكد البرنامج المعلن ما أوردته تقارير صحافية عن رفض النجوم البريطانيين الرئيسيين المشاركة في الحفلة، ومنهم إلتون جون وأديل وإد شيران وهاري ستايلز.