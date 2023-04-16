

سعود عبدالعزيز



فتحت اجهزة وزارة الداخلية تحقيقا في تعرض مواطن للنصب والاحتيال بمبلغ 39 الف دينار، على ان يتم اخضاع 3 أشخاص اتهمهم المجني عليه بتسلم المبلغ.



وحول تفاصيل القضية التي حملت رقم 75/2023 جنح الصليبخات، فإن مواطنا من مواليد 1978 يعمل عسكريا في احدى الجهات ذكر انه في الثالث من يناير الماضي تم خداعه بمشروع استثماري مربح، حيث قدم للمتهم الأول شيكا مصرفيا بمبلغ 26500 دينار، وأجرى تحويلا بنكيا للمتهم الثاني 12500 دينار بمعرفة المتهم الثاني، مشيرا الى انه اكتشف زيف الوعود التي قدمت إليه بشأن أرباح متوقعة ومغرية، وقدم المبلغ ما يفيد بسحب المبالغ المالية من حسابه سواء من خلال الشيك أو من خلال التحويل البنكي. وفور تسجيل القضية، اتخذت خطوات باستدعاء المدعي عليهم للوقوف على إفاداتهم والاتهامات التي سردها المجني عليه.