

أمير زكي - محمد الجلاهمة



توفي وافد آسيوي اثر حريق شاليه من الألمنيوم يستخدم مسكنا للعمال بمنطقة الصليبية الزراعية. وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء عن تمكن فرق الإطفاء صباح أمس من السيطرة على حريق اندلع في شاليه بإحدى المزارع في منطقة الصليبية الزراعية.



وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرق إطفاء الاستقلال وكبد إلى موقع الحادث، وتبين وجود حريق في شاليه يستخدم كمسكن للعمال، وقد أسفر الحريق عن وفاة عامل آسيوي.



من جهة اخرى، توفي وافد وأصيب آخر وذلك في حادث تصادم بين هاف لوري وشاحنة على طريق العبدلي مساء امس.



وتعامل مركز اطفاء العبدلي مع الحادث وأسعف المصاب الى مستشفى الجهراء، فيما تركت جثة المتوفى للطب الشرعي.



من جهة أخرى، أسفر حادث انقلاب مركبة على طريق الجهراء مقابل منطقة الدوحة عن إصابة شخصين، حيث نقلا للعلاج وتعامل مع الحادث مركز إطفاء الصليبخات.